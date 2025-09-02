Burkina Faso prohíbe la homosexualidad con penas de prisión y multas para los infractores

El presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, llega al Gran Palacio del Kremlin en Moscú, Rusia, el 10 de mayo de 2025. . Foto: Stanislav Krasilnikov/RIA Novosti vía AP, archivo

UAGADUGÚ, Burkina Faso (AP).- El parlamento de Burkina Faso aprobó una ley que prohíbe la homosexualidad y que puede conllevar penas de entre dos y cinco años de cárcel para los infractores, informó la emisora ??estatal el lunes por la noche.

El código de familia modificado fue aprobado por el parlamento el lunes en una votación unánime que pone el código en vigor más de un año después de ser aprobado por el gobierno militar del capitán Ibrahim Traore.

Burkina Faso se suma a más de la mitad de los 54 países africanos que cuentan con leyes que prohíben la homosexualidad, con penas que van desde varios años de prisión hasta la pena de muerte. Estas leyes, aunque criticadas en el extranjero, gozan de popularidad en los países donde ciudadanos y funcionarios han criticado la homosexualidad como una conducta importada del extranjero y no como una orientación sexual.

La nueva ley entra en vigor de inmediato y las personas que mantienen relaciones del mismo sexo se arriesgan a penas de prisión y multas, declaró el ministro de Justicia, Edasso Rodrigue Bayala, durante una rueda de prensa transmitida por la televisión estatal. Describió los actos homosexuales como un "comportamiento extraño".

Los funcionarios promocionaron la nueva ley como un reconocimiento de los “valores del matrimonio y la familia” en Burkina Faso.

“Ustedes comparecerán ante el juez”, dijo el ministro de Justicia, dirigiéndose a los infractores.

Burkina Faso ha sido gobernado por los militares luego de un golpe de estado en 2022 que, según los soldados, tenía como objetivo estabilizar el país en medio de una crisis de seguridad que se agravaba y brindar una mejor gobernanza.

Sin embargo, grupos de derechos humanos acusan a la junta de reprimir los derechos humanos con arrestos generalizados y reclutamiento militar de críticos.

Desde que llegó al poder en septiembre de 2022 tras el segundo golpe de Estado en Burkina Faso ese año, el líder de la junta, Traoré, también se ha posicionado como un líder panafricano con una retórica de independencia de Occidente, un mensaje que a menudo resuena entre la población joven de África.