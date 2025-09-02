El Pentágono publica video del ataque a embarcación venezolana; hay 11 muertos

La embarcación atacada por las fuerzas militares de Estados Unidos. Foto: Tomada de video

WASHINGTON (apro).– Ampliando la información que previamente había dado a los medios de comunicación en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos informó que 11 terroristas de la organización Tren de Aragua fueron abatidos en el ataque militar que realizó el Pentágono en el Caribe, contra una embarcación con drogas que salió de Venezuela.

"Bajo mis órdenes, las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo en el área a cardo del Comando Sur un ataque en persecución en contra de la organización narcoterrorista positivamente identificada como Tren de Aragua”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

El mandatario estadunidense agregó: “Tren de Aragua es una organización extranjera designada como terrorista bajo el control de Nicolás Maduro”.

???? ON VIDEO: U.S. Military Forces conducted a strike against Tren de Aragua Narcoterrorists. The strike occurred while the terrorists were at sea in International waters transporting illegal narcotics, heading to the U.S. The strike resulted in 11 terrorists killed in action. pic.twitter.com/iszHE0ttxQ — The White House (@WhiteHouse) September 2, 2025

Antes de este ataque en las aguas del sur del Caribe, el gobierno de Trump había etiquetado a Maduro, por quien ofrece una recompensa de hasta 50 millones de dólares tras ser acusado de liderar el Cártel de los Soles.

Del Tren de Aragua, el presidente Trump anotó que es una organización criminal responsable de asesinatos masivos, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia que aterrorizan a Estados Unidos y al Hemisferio Occidental (sic).

“El ataque ocurrió cuando los terroristas a bordo del buque se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales destinados a Estados Unidos. En la ofensiva resultaron muerto 11 terroristas en acción”, enfatizó el presidente en Truth Social.

Desde hace unos días y por órdenes de Trump, fuerzas navales del Pentágono con capacidad de ataque navegan en aguas internacionales con la zona limítrofe marítima de Venezuela, acto que es considerado como presión e intimidación sobre Maduro.

“Nadie de las fuerzas estadunidenses resultó herido en el ataque. Por favor, dejen que esto sirva como advertencia para cualquiera que esté pensando traer drogas a Estados Unidos. ¡TENGAN CUIDADO! Gracias por su atención a este asunto”, remató Trump.