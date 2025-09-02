Trump anuncia que EU realizó un ataque militar contra un barco con drogas que salió de Venezuela

El presidente Donald Trump habla durante un evento sobre la reubicación de la sede del Comando Espacial de Estados Unidos, de Colorado a Alabama, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. Foto: AP

WASHINGTON (apro). — Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que las fuerzas militares de su país dispararon contra un buque presuntamente con una carga significativa de narcóticos que salió de Venezuela.

“En los últimos minutos, literalmente disparamos contra un buque que traía drogas, muchas drogas… ocurrió hace unos momentos y nuestro gran general, jefe del Estado Mayor Conjunto (Dan Caine) que ha sido increíble, noqueando potencial nuclear en Irán… nos dio un breve informe y hay más de donde venían, tenemos muchas drogas colándose a nuestro país y estas venían de Venezuela, muchas cosas vienen de Venezuela, pero para anularnos”, dijo Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El mandatario no dio mayores detalles del asunto, dando a entender que la Casa Blanca lo haría después.

En paralelo y mientras Trump daba la conferencia de prensa, Marco Rubio, su Secretario de Estado, amplió más la información por medio de su cuenta oficial en la plataforma de X.

“El presidente de Estados Unidos acaba de anunciar hace unos momentos que hoy las fuerzas militares estadunidenses llevaron a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un buque con drogas que salió de Venezuela y era operado por una organización designada como narco-terrorista”, escribió Rubio.

As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. — Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025

El gobierno de Trump ha designado al presidente venezolano, Nicolás Maduro como líder de la organización narco-terrorista; el Cártel de los Soles y ofrece una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conlleve al arresto del mandatario bolivariano.

Al mismo tiempo, el Pentágono ha desplegado cerca de las aguas marítimas de Venezuela a una flota importante de buques de guerra, los cuales se han mantenido en posición de ataque y defensa.

La conferencia de prensa que dio Trump fue para anunciar que se transferirá el Comando Especial de Estados Unidos del estado de Colorado a Huntstville, Alabama, ciudad a la que, afirmó, de ahora en adelante se llamará la Ciudad de los Cohetes.