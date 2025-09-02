Un ataque con cuchillo en Marsella deja varios heridos; la Policía mata al sospechoso

Cinco personas resultaron heridas en un ataque con cuchillo en el centro de Marsella, importante ciudad del sur de Francia, el martes 2 de septiembre. El presunto autor fue abatido por la Policía, mientras que una de las víctimas se encuentra en “estado crítico”, según informó el fiscal Nicolas Bessone a la prensa en el lugar de los hechos.

El ataque fue perpetrado por un tunecino en situación regular, que atacó con un cuchillo al gerente de un hotel del que acababa de ser expulsado por impago. También atacó al hijo del gerente, a otro cliente del hotel —el más gravemente herido— y a dos transeúntes en la calle durante su “recorrido criminal”, precisó el fiscal.

abatido a tiros por la Policía en Marsella, después de caminaba por la calle con una barra de hierro y dos cuchillos, el hombre apuñaló a varias personas en una habitación de hotel

Operación punitiva

“Un hombre de nacionalidad tunecina, en situación regular, había sido expulsado del hotel en el que se alojaba en el barrio de Belsunce por no pagar el alquiler”, explicó Nicolas Bessone.

A las 14:45, el hombre regresó al hotel, subió al primer piso, a la habitación que había ocupado, y apuñaló “en el costado a un compañero de habitación”. Esta primera víctima fue la más gravemente afectada, ya que fue atendida “en estado de urgencia absoluta” y a última hora de la tarde se encontraba “en estado crítico”, según el fiscal.

A continuación, el agresor apuñaló varias veces al gerente del hotel, antes de perseguirlo por la calle, donde huía con su hijo. Entonces apuñaló al hijo “en la espalda”.

El gerente y su hijo se encuentran en situación de “urgencia relativa”, “a priori sus vidas no corren peligro”.

A continuación, el hombre se dirigió a la plaza Belsunce, una arteria muy transitada y comercial del centro de la ciudad, “a un bar situado en las cercanías donde se encontraban el propietario y varios empleados” del hotel ubicado a pocas calles de allí. En ese restaurante, intentó atacar a otras personas.

Tras haber sido expulsado del restaurante, continuó su “recorrido criminal”. “Parece que, a ciegas y sin motivo aparente, intentó golpear a las personas presentes, y en particular dos personas resultaron heridas en la cara al recibir golpes con un bastón, ya que llevaba dos cuchillos y también una bastón”, detalló Nicolas Bessone.

Abatido por una patrulla policial

A continuación, interviene una patrulla policial que circulaba por Belsunce: los agentes “le piden que tire sus armas, él no obedece y ellos hacen uso de sus armas, ya sea la pistola eléctrica o la pistola automática, y lo neutralizan”, indicó Nicolas Bessone.

El hombre murió, a pesar de los intentos de reanimación. El fiscal también indicó que había “proferido una serie de palabras” que “se están verificando”.

Se ha abierto una investigación por “intento de homicidio voluntario” e “intento de homicidio voluntario contra funcionarios de policía”. También se ha informado a la policía interna, la IGPN.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, tiene previsto llegar a Marsella en la noche del martes, según el ministerio.

En un vídeo publicado en TikTok por una usuaria anónima, se puede ver a un individuo armado con dos cuchillos que retrocede, apuntado por cuatro policías vestidos como civiles y con pistolas. Tras unos veinte segundos, salta en dirección a las fuerzas del orden y es neutralizado por los disparos de los policías. Se oyen siete disparos.

Un vecino del barrio que presenció la escena contó a los periodistas de la agencia AFP presentes en el lugar que la Policía llegó “muy rápido”. “Intentaron detenerlo delante de un restaurante de comida rápida y allí el hombre intentó atacar a un policía con un cuchillo. El policía gritó: “¡Alto, alto!”, añadió.

Otro testigo de la escena contó que había visto al hombre con “dos grandes cuchillos de carnicero”.

Todo el perímetro quedó bloqueado y dos líneas de tramway quedaron parcialmente interrumpidas.

El Cours Belsunce, situado a pocos pasos del Vieux Port, es un barrio muy concurrido y popular. Detrás de la calle central, hay vías de vendedores ambulantes de cigarrillos, pero también puntos de venta de cocaína. Todo ello provoca una serie de actos violentos y preocupa a los vecinos, como a finales de mayo, cuando un hombre de 25 años que salía de una pizzería fue asesinado a tiros, un narcoasesinato según las autoridades.