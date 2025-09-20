EU veta una vez más resolución de Consejo de Seguridad de la ONU que exige alto al fuego en Gaza

La bandera de la ONU en la sede de esa organización el 22 de septiembre del 2022. Foto: AP foto/Ted Shaffrey

NACIONES UNIDAS (AP) — Estados Unidos vetó nuevamente el jueves una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía un alto al fuego inmediato y permanente en Gaza y la liberación de rehenes, alegando que la resolución no iba lo suficientemente lejos en su condena a Hamás.

Los otros 14 miembros del órgano más poderoso de las Naciones Unidas votaron a favor de la resolución, que describía la situación humanitaria en Gaza como “catastrófica” y pedía a Israel que levantara todas las restricciones sobre la entrega de ayuda a los 2.1 millones de habitantes del territorio palestino.

“La oposición de Estados Unidos a esta resolución no será una sorpresa”, dijo antes de la votación Morgan Ortagus, asesora política sénior de Estados Unidos. “No condena a Hamás ni reconoce el derecho de Israel a defenderse, y legitima erróneamente las falsas narrativas que benefician a Hamás, que lamentablemente han encontrado eco en este consejo”.

Agregó que otros miembros del consejo “ignoraron” las advertencias de Estados Unidos sobre el lenguaje “inaceptable” y en su lugar adoptaron “acciones performativas diseñadas para provocar un veto”.

El resultado resalta aún más el aislamiento de Estados Unidos e Israel en el escenario mundial respecto a la guerra en Gaza, que comenzó hace casi dos años. La votación se produjo pocos días antes de la reunión anual de líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU, donde Gaza será un tema principal y donde se espera que importantes aliados de Estados Unidos den su reconocimiento al Estado palestino.

Es una medida en gran parte simbólica, a la que Israel y Washington se oponen vehementemente y que separa al gobierno del presidente Donald Trump de aliados como Reino Unido y Francia.

La reciente resolución condiciona un alto al fuego con la liberación de rehenes

La resolución, redactada por los 10 miembros electos del consejo que sirven términos de dos años, va más allá de borradores anteriores para resaltar lo que describe como “el agravamiento del sufrimiento” de los civiles palestinos.

“Puedo entender la ira, la frustración y la decepción del pueblo palestino que podría estar viendo esta sesión del Consejo de Seguridad, esperando que haya alguna ayuda en camino, y que esta pesadilla pueda llegar a su fin”, comentó Riyad Mansour, el embajador palestino ante la ONU. “Puedo imaginar la ira y la frustración de que no haya sucedido”.

Argelia, uno de los líderes de la resolución, también expresó su consternación por otra acción fallida del consejo para Gaza, diciendo que quería disculparse con los palestinos por no hacer lo suficiente para salvar vidas civiles.

Pero el embajador de Argelia ante la ONU, Amar Bendjama, señaló que, a pesar del fracaso en la aprobación, “14 valientes miembros de este Consejo de Seguridad alzaron su voz. Han actuado con conciencia y en la causa de la opinión pública internacional”.

El embajador de Pakistán calificó la votación como “un momento oscuro”.

Danny Danon, embajador de Israel ante la ONU, criticó la nueva resolución, diciendo que “no liberará a los rehenes ni traerá seguridad a la región”.

“Israel continuará luchando contra Hamás y protegiendo a sus ciudadanos, incluso si el Consejo de Seguridad prefiere hacer la vista gorda ante el terrorismo”, afirmó en un comunicado.

Lo que pide la resolución de la ONU

En la resolución también se reiteran demandas de resoluciones anteriores, como la liberación de todos los cautivos capturados por Hamás y otros grupos rebeldes en su ataque sorpresa del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, que dio inicio a la ofensiva genocida contra Gaza.

Al oponerse a resoluciones similares desde noviembre, Estados Unidos había argumentado que las demandas, incluido un alto al fuego, no estaban directamente vinculadas a la liberación incondicional de rehenes y sólo envalentonarían a los combatientes de Hamás.

En la nueva resolución se expresa una “profunda alarma” después de que en un informe, publicado el mes pasado por la principal autoridad mundial en crisis alimentarias, se afirmara que la Ciudad de Gaza se ha visto afectada por la hambruna, y que es probable que se extienda por todo el territorio sin un alto al fuego y si Israel no levanta las restricciones a la ayuda humanitaria.

El ejército israelí ha impulsado una nueva ofensiva terrestre en la Ciudad de Gaza. La más reciente operación israelí, que comenzó el martes, recrudece aún más un conflicto que ha sacudido a Oriente Medio y probablemente aleja cualquier alto al fuego.

El ejército israelí, que dice querer “destruir la infraestructura militar de Hamás”, no ha dado un cronograma para la ofensiva, pero hay indicios de que podría durar meses.

Otras acciones recientes de la ONU sobre Gaza

Ese mismo día, un equipo de expertos independientes, comisionado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señaló que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, en un informe en el que instó a la comunidad internacional a ponerle fin y tomar medidas para castigar a los responsables.

La semana pasada, la Asamblea General de la ONU votó abrumadoramente a favor de apoyar una solución de dos Estados al conflicto entre israelíes y palestinos, e instó a Israel a comprometerse con un Estado palestino.

El veto de Estados Unidos a la resolución se produce cuando aproximadamente la mitad de los estadunidenses dicen que la respuesta militar de Israel en la Franja de Gaza ha “ido demasiado lejos”, según la encuesta de la AP y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos. La cifra representa un aumento con respecto a noviembre de 2023, cuando el 40% dijo que la acción militar de Israel había ido demasiado lejos.

Pero al mismo tiempo, los estadunidenses en general, particularmente los republicanos, son menos propensos a decir que negociar un alto al fuego debería ser una alta prioridad para el gobierno estadunidense, en comparación con hace solo unos meses, cuando Estados Unidos sostenía conversaciones de alto al fuego con Hamás.