Hijos de senador enfrentan demanda por caso de tortura y muerte de un asistente

Los tribunales de Nueva York analizarán la denuncia contra la familia Wyden por acoso laboral.. Foto: FB/ Ron Wyden

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un asistente personal de la familia del senador estadounidense Ron Wyden murió en mayo de 2025 tras presuntamente haber sido víctima de hostigamiento por parte de los hijos del legislador y de acusaciones de robo por parte de la esposa del senador. Una demanda civil presentada en Nueva York sostiene que los abusos lo llevaron al suicidio y señala directamente a los hijos del senador Ron Wyden acusados de tortura psicológica.

La víctima y su trabajo en la familia Wyden

Brandon O’Brien trabajó para Nancy Bass Wyden, esposa del senador Ron Wyden, desde junio de 2022 hasta septiembre de 2024. Durante ese periodo, acompañaba a la familia en actividades diarias, entre ellas el traslado de los hijos a la escuela, según el New York Post, medio que tuvo acceso a la denuncia presentada en tribunales de Nueva York el 19 de septiembre de 2025.

La demanda en Nueva York contra la familia de Ron Wyden fue interpuesta por Thomas Maltezos, esposo de O’Brien, quien señaló que el asistente sufrió acoso sexual, verbal y psicológico mientras desempeñaba sus funciones para la familia Wyden.

Acusaciones contra los hijos del senador

El documento judicial afirma que la hija menor de Ron Wyden dirigió comentarios de carácter sexual a O’Brien y le hizo preguntas sobre su vida íntima durante actividades rutinarias.

El hijo adolescente del senador, de acuerdo con la demanda, lanzó insultos homofóbicos contra el asistente, hizo bromas sobre violencia sexual en su contra y le arrojó objetos en diferentes ocasiones.

El mismo escrito señala que Nancy Bass Wyden estaba al tanto del comportamiento de sus hijos, pero no intervino para detenerlo, lo que refuerza la acusación de familia del senador Ron Wyden involucrada en demanda por acoso.

Renuncia y acusaciones posteriores

Brandon O’Brien renunció a su empleo en septiembre de 2024 después de lo que su esposo calificó como un periodo prolongado de hostigamiento. Pocos meses después, Nancy Bass Wyden lo acusó de haber robado 650.000 dólares, hecho que según la demanda fue falso y que aumentó el estrés del exasistente.

La acusación de robo de parte de Nancy Bass Wyden quedó registrada como “Nancy Bass Wyden acusación de robo 650 mil dólares” en el documento judicial. Esta acusación fue retirada después de la muerte de O’Brien, ocurrida el 26 de mayo de 2025.

Investigación privada y presión externa

La denuncia también asegura que, tras la renuncia del asistente, la familia Wyden contrató a un investigador privado para indagar en la vida personal y profesional de O’Brien. Esa decisión habría incrementado la presión psicológica sobre él, según el testimonio de su esposo en los tribunales.

El caso quedó documentado como juicio civil en Nueva York por acoso y suicidio, lo que conecta la muerte del asistente con las acciones de la familia.

Reacciones de los representantes legales

Los abogados de Nancy Bass Wyden negaron las acusaciones presentadas en el documento y solicitaron al tribunal que desestime la demanda. De acuerdo con el New York Post, la defensa considera que los señalamientos carecen de fundamentos.

El senador Ron Wyden no ha emitido declaraciones públicas directas sobre el caso hasta el momento.

Contexto político y legal

Ron Wyden, senador demócrata por Oregón desde 1996, preside el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos y ha mantenido una carrera de más de dos décadas en el Congreso. La demanda no lo señala directamente como partícipe de los hechos, pero involucra a su familia en un proceso judicial. El documento lo describe como caso Brandon O’Brien asistente de la familia Wyden.

La denuncia busca una compensación económica por daños y perjuicios, además de responsabilizar a la esposa e hijos del senador por la asistente Brandon O’Brien muerte por suicidio.

Desarrollo judicial en curso

El tribunal de Nueva York deberá analizar en los próximos meses si admite el caso y determina la responsabilidad de los señalados. Hasta ahora no se han establecido fechas de audiencia ni se ha emitido resolución judicial. El expediente queda registrado como hostigamiento a empleados domésticos de políticos, categoría legal que enmarca denuncias similares en tribunales estatales.