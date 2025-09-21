Kim Jong Un se declara dispuesto al diálogo con EU sin dejar su programa nuclear

MADRID (EUROPA PRESS).- El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, declaró este domingo que entablará conversaciones con Estados Unidos si la Casa Blanca "abandona su vana obsesión por la desnuclearización", asegurando mantener "gratos recuerdos" del presidente estadunidense, Donald Trump.

"Si Estados Unidos abandona su vana obsesión por la desnuclearización, reconoce la realidad y desea una genuina coexistencia pacífica con nosotros, no tenemos motivos para no confrontarlo", afirmó Kim en una sesión de la Asamblea Suprema del Pueblo, el parlamento unicameral de Corea del Norte.

El dirigente norcoreano argumentó que "la transición a un Estado nuclear fue una decisión necesaria e inevitable" para su país y que podría determinar su supervivencia. En base a ello ha defendido la inclusión en la Constitución de la posesión de armas nucleares, que ha definido como "sagrada y absoluta, intocable e inmutable bajo ninguna circunstancia".

"Ahora, exigir la desnuclearización es pedirnos que cometamos un acto inconstitucional", aseveró, afirmando que no ocurrirá "de ninguna manera" porque "el mundo ya sabe lo que hace Estados Unidos". Con todo, indicó que aún conserva "gratos recuerdos del actual presidente estadunidense".

KIM: "NO NOS SENTAREMOS A DIALOGAR CON COREA DEL SUR"

Paralelamente, Kim rechazó "la ambición innata de Corea del Sur de destruir" a Pyonyang, definiendo a Seúl como "una entidad paralizada, americanizada y deformada, un estado colonial vasallo y una nación completamente ajena".

"No nos sentaremos a dialogar con Corea del Sur ni participaremos en nada juntos", aseveró, indicando que una hipotética unificación en la península "no puede lograrse sin la aniquilación de una de ellas".

Asimismo, rechazó las acciones del recientemente formado Gobierno surcoreano, al que acusó de "ampliar las demostraciones de guerra agresiva" y de superar en gasto militar "con creces al gobierno de Yoon Seok Yeol, conocido por su fanatismo antirrepublicano y confrontativo".