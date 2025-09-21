Muere Dahiana Michel, estudiante colombiana de intercambio en la UNAM; lo que se sabe

Comunidades universitarias expresaron condolencias por la muerte de una alumna colombiana de intercambio en México.. Foto: FB Facultad de Derecho de la UNAM Oficial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó el fallecimiento de Dahiana Michel Ceballos Obando, una estudiante colombiana de intercambio en la UNAM murió mientras cursaba un programa académico en la Facultad de Derecho de la UNAM alumna de intercambio. La noticia generó expresiones de solidaridad en México y Colombia, mientras familiares y comunidades universitarias esperan claridad sobre las circunstancias de su muerte.

Comunicado de la UNAM sobre el fallecimiento de Dahiana Michel Ceballos Obando

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la Facultad de Derecho de la UNAM expresó su pesar: “La Comunidad de la Facultad de Derecho lamenta el sensible fallecimiento de su querida alumna de intercambio, proveniente de Colombia, Institución Universitaria de Envigado, Dahiana Michel Ceballos Obando, y se solidariza con la pena que embarga a sus familiares y amigos”.

Pronunciamiento de la Universidad de Envigado en Colombia

También en redes sociales, la Institución Universitaria de Envigado difundió su mensaje oficial en el que expresó condolencias a la familia y a la comunidad académica. Rafael Alejandro Betancourt Durango, rector de la IUE, escribió en su perfil institucional: “Hoy despedimos con profundo dolor a nuestra estudiante Dahiana Michel Ceballos Obando, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Su legado académico y humano perdurará entre nosotros”.

Origen y trayectoria académica

Dahiana Michel había viajado a México para complementar su formación profesional en el área jurídica. En la UNAM cursaba materias optativas que posteriormente serían homologadas en su plan académico en Colombia. Su perfil estudiantil estaba centrado en la investigación jurídica y la práctica académica.

La Institución Universitaria de Envigado destacó la trayectoria académica de la estudiante y lamentó su fallecimiento.

hasta la redacción de esta noticia, no se ha informado la causa del fallecimiento de la alumna de la UNAM de intercambio. Tampoco se han divulgado datos sobre el lugar donde ocurrió el fallecimiento.

Reacciones en México y Colombia

En México, compañeros de la Facultad de Derecho publicaron mensajes de condolencia en redes sociales, reconociendo a Dahiana como parte activa de la comunidad estudiantil durante su estancia en Ciudad Universitaria.

En Colombia, estudiantes y docentes de la IUE realizaron un homenaje simbólico en las instalaciones de la universidad. El rector recordó que la joven “representaba el esfuerzo y compromiso de los programas de movilidad académica” y pidió fortalecer el acompañamiento de los estudiantes que participan en intercambios internacionales.

Programas de intercambio y contexto

El acuerdo entre la IUE y la UNAM forma parte de convenios de cooperación internacional que buscan fortalecer la formación jurídica en América Latina. Estos programas permiten a los estudiantes cursar un semestre o un año en otra institución y homologar créditos académicos.