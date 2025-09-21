Netanyahu advierte de que "no habrá un estado palestino" y anuncia que impulsará la colonización

MADRID, (EUROPA PRESS) - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que "no habrá un estado palestino" en respuesta al reconocimiento anunciado este domingo por Reino Unido, Canadá y Australia y subrayó que seguirán con los proyectos de colonización en territorio palestino.

"No va a pasar. No habrá un estado palestino al oeste del Jordán", añadió el mandatario israelí en su primera respuesta al anuncio de Londres, Ottawa y Canberra.

Además, destacó que con él como primer ministro Israel ha "duplicado los asentamientos judíos en Judea y Samaria (Cisjordania) y vamos a seguir por este camino".

"La respuesta a este reciente intento de imponernos un estado terrorista en el corazón de nuestra tierra se dará cuando vuelva de Estados Unidos. Esperen", añadió.

También reaccionó al anuncio de Londres y sus aliados el presidente israelí, Isaac Herzog, quien ha mencionado también el 7 de octubre de 2023. "Tras las atrocidades del 7 de Octubre y mientras Hamás continúa con su campaña de terror, mientras retiene cruelmente a 48 rehenes en los túneles y mazmorras de Gaza, el reconocimiento hoy de un estado palestino por algunos países ha sido aplaudido por Hamás, para sorpresa de nadie", apuntó en un comunicado oficial.

"No va a ayudar a un solo palestino. No va a ayudar a liberar a un solo rehén. Y no va a ayudarnos a alcanzar ningún acuerdo entre israelíes y palestinos. Solo envalentona a las fuerzas de la oscuridad. Es un día triste para quienes buscan la verdadera paz", resaltó Herzog.

Este domingo Reino Unido, Canadá y Australia han anunciado el reconocimiento de sus respectivos países al Estado palestino, un simbólico movimiento conjunto que ya habían anticipado en los últimos meses y al que se sumarán en las próximas horas otros siete gobiernos más, incluido el de Francia.

Aunque ya son casi 150 los países que reconocen en todo el mundo el Estado palestino, entre ellos España, Reino Unido y Canadá se han convertido este domingo en los primeros del G7 en hacerlo, en vísperas de una cumbre para la solución de dos Estados que tendrá lugar en la ONU y que está promovida por Francia y por Arabia Saudí.