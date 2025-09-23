Declaran culpable a hombre que intentó asesinar a Trump en Florida

En este dibujo de la corte, el agente del Servicio Secreto Robert Fercano identifica al acusado en el juicio contra Ryan Routh, que enfrenta el cargo de intentar asesinar a Donald Trump el año pasado en un campo de golf del sur de Florida. Foto: AP

FORT PIERCE, Florida, EE.UU. (AP) — El hombre que intentó asesinar a Donald Trump en un campo de golf de Florida el año pasado intentó apuñalarse en el cuello con un bolígrafo poco después de ser declarado culpable de todos los cargos el martes.

Los oficiales lo rodearon rápidamente y lo sacaron del tribunal.

El jurado de cinco hombres y siete mujeres encontró a Ryan Routh culpable de todos los cargos que enfrentaba después de aproximadamente dos horas de deliberación.

Los miembros del jurado salían de la sala del tribunal después de que se anunció el veredicto cuando Routh agarró un bolígrafo de un escritorio y trató de apuñalarse en el cuello.

Mientras los alguaciles lo sacaban de la sala del tribunal, su hija, Sara Routh, comenzó a gritar: “Papá, te amo, no hagas nada. Te sacaré. Él no lastimó a nadie”.

Continuó gritando mientras sacaban a su padre de la sala, diciendo que el caso en su contra estaba amañado. Salió del juzgado, donde ella y su hermano Adam Routh esperaron junto a una puerta a que se llevaran a su padre.

De vuelta dentro de la sala del tribunal, Routh fue llevado ante la jueza. Ya no llevaba chaqueta ni corbata, y estaba encadenado. No había signos de sangre en su camisa. La jueza anunció que Routh será sentenciado el 18 de diciembre a las 9:30 de la mañana. Enfrenta cadena perpetua.

Los abogados defensores de Routh no hicieron comentarios después del veredicto.

Routh fue acusado de intentar asesinar a un importante candidato presidencial, poseer un arma de fuego para promover un delito de violencia, agredir a un oficial federal, poseer un arma de fuego y municiones como delincuente convicto y poseer un arma de fuego con un número de serie borrado. Se había declarado inocente de los cargos y se defendió en la corte.

Los fiscales dijeron que Routh pasó semanas conspirando para matar a Trump antes de apuntar con un rifle a través de los arbustos mientras el republicano jugaba al golf el 15 de septiembre de 2024 en su club de campo de West Palm Beach.

Routh le dijo al jurado en su argumento final que no tenía la intención de matar a nadie ese día.

“Es difícil para mí creer que ocurrió un crimen si nunca se apretó el gatillo”, dijo Routh. Señaló que podía ver a Trump mientras se dirigía hacia el sexto hoyo en el campo de golf y señaló que también podría haber disparado a un agente del Servicio Secreto que lo confrontó si hubiera tenido la intención de dañar a alguien.

Routh, de 59 años, ejerció su derecho constitucional a no testificar en su propia defensa. Cerró su caso el lunes por la mañana después de interrogar a solo tres testigos, un experto en armas de fuego y dos testigos de carácter, durante un total de aproximadamente tres horas. En contraste, los fiscales pasaron siete días interrogando a 38 testigos.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo en una publicación en X que el veredicto de culpabilidad “ilustra el compromiso del Departamento de Justicia de castigar a quienes participan en la violencia política”.

Este intento de asesinato no solo fue un ataque contra nuestro presidente, sino una afrenta a nuestra propia nación”, dijo Bondi.

“Este veredicto envía un mensaje claro. Un intento de asesinar a un candidato presidencial es un ataque a nuestra República y a los derechos de todos los ciudadanos”, dijo el secretario de Justicia adjunto Todd Blanche en un comunicado. “El Departamento de Justicia perseguirá implacablemente a aquellos que intentan silenciar las voces políticas, y ningún enemigo, extranjero o nacional, silenciará la voluntad del pueblo estadounidense”.

La jueza federal de distrito Aileen Cannon firmó la solicitud de Routh de representarse a sí mismo luego de dos audiencias en julio. La Corte Suprema sostiene que los acusados penales tienen derecho a representarse a sí mismos en los procedimientos judiciales, siempre que puedan demostrarle a un juez que son competentes para renunciar a su derecho a ser defendidos por un abogado. Los exabogados de Routh se han desempeñado como abogados de reserva desde que se hizo cargo de su propia defensa y han estado presentes durante el juicio las últimas dos semanas.

Al relatar lo que sucedió en el campo de golf, un agente del Servicio Secreto testificó en el juicio que vio a Routh antes de que Trump apareciera. Routh apuntó con su rifle al agente, quien abrió fuego, lo que provocó que Routh soltara su arma y huyera sin disparar un tiro, dijo el agente.

La policía obtuvo ayuda de un testigo que testificó que vio a una persona huyendo del área después de escuchar disparos. Luego, el testigo fue trasladado en un helicóptero de la policía a una carretera interestatal cercana donde Routh fue arrestado, y el testigo dijo que confirmó que era la persona que había visto.

Apenas nueve semanas antes, Trump había sobrevivido a un atentado contra su vida mientras hacía campaña en Butler, Pensilvania. El atacante efectuó ocho tiros, y una bala rozó la oreja de Trump. Luego, el pistolero recibió un disparo fatal de un francotirador del Servicio Secreto.

Routh era un trabajador de la construcción de Carolina del Norte que en los últimos años se había mudado a Hawaii. Routh, un líder mercenario autoproclamado, habló con cualquiera que quisiera escuchar sobre sus planes peligrosos y a veces violentos para insertarse en conflictos en todo el mundo, dijeron testigos a The Associated Press.

En los primeros días de la guerra de Rusia en Ucrania, Routh trató de reclutar soldados de Afganistán, Moldavia y Taiwán para luchar contra los rusos. En su natal Greensboro, Carolina del Norte, fue arrestado en 2002 por eludir una parada de tráfico y atrincherarse de los oficiales con una ametralladora automática y un “arma de destrucción masiva”, que resultó ser un explosivo con un fusible de 25 centímetros (10 pulgadas), dijo la policía.

En 2010, la policía registró un almacén propiedad de Routh y encontró más de 100 artículos robados, desde herramientas eléctricas y suministros de construcción hasta kayaks y bañeras de hidromasaje. En ambos casos de delitos graves, los jueces le dieron a Routh libertad condicional o una sentencia suspendida.

Además de los cargos federales, Routh también se declaró inocente de los cargos estatales de terrorismo e intento de asesinato.