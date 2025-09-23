Macron retenido por la policía en Manhattan: qué habló con Trump tras el bloqueo (VIDEO)

Macron fue retenido en Manhattan tras el discurso en la ONU y decidió llamar a Trump.. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue retenido por la policía de Nueva York cuando intentaba cruzar una calle en Manhattan bloqueada por la caravana presidencial de Donald Trump, lo que derivó en una llamada telefónica entre ambos líderes, de acuerdo con reportes de AP y Reuters.

El incidente ocurrió el lunes por la noche, después de que Macron pronunciara su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. En su intervención, el mandatario anunció que Francia reconocía al Estado de Palestina, lo que atrajo la atención internacional. Al salir de la sede de la ONU, el presidente francés decidió caminar hacia la embajada acompañado por su comitiva.

En el trayecto, un oficial de la policía de Nueva York le indicó que no podía cruzar la calle, debido al paso del convoy de Trump. Según AP, Macron explicó que viajaba con diez personas y pidió autorización, pero ante la negativa, sacó su teléfono celular y marcó directamente al presidente estadounidense.

Macron retenido por la policía en Manhattan

El video difundido por medios de comunicación muestra a Macron dialogando con el agente y poco después hablando por teléfono mientras esperaba. De acuerdo con Reuters, en tono ligero el presidente francés comentó a Trump: “Guess what? I’m waiting in the street because everything is frozen for you” (“¿Sabes qué? Estoy esperando en la calle porque todo está congelado para ti”).

French President Macron phoned US President Trump after being stopped at a New York street blocked off for his US counterpart's motorcade during the United Nations General Assembly pic.twitter.com/dIk13aIu7I — Reuters (@Reuters) September 23, 2025

Fuentes cercanas a Macron confirmaron a Reuters que la conversación fue cordial y abarcó temas internacionales. Entre ellos, el mandatario francés propuso sostener un encuentro con Trump y representantes de Qatar para abordar la situación en Gaza.

Emmanuel Macron llama a Donald Trump en Nueva York

La llamada de Macron a Trump en Nueva York se dio mientras el presidente permanecía en la acera junto a su equipo. Tras varios minutos de espera, la policía desbloqueó la calle y el líder francés continuó caminando hacia su destino.

De acuerdo con AP, Macron recorrió aproximadamente 30 minutos a pie en Manhattan, conversando con miembros de su comitiva y saludando a transeúntes.

Incidente con la caravana presidencial en Nueva York

El incidente de Macron con la caravana presidencial en Nueva York coincidió con un momento de alta visibilidad política, pues su anuncio sobre Palestina lo colocó en el centro de las discusiones en la Asamblea General. La retención en Manhattan y la posterior llamada a Trump reflejaron un cruce inusual entre la logística de seguridad estadounidense y la actividad diplomática de un jefe de Estado extranjero.

Hasta la redacción de esta noticia, ni el gobierno francés ni la Casa Blanca han publicado un comunicado oficial con detalles completos de la conversación. Sin embargo, tanto AP como Reuters señalan que la llamada se mantuvo en un tono amistoso y que se aprovechó para abordar la situación en Gaza.