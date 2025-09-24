Personas que tenían citas en una oficina de inmigración en Dallas reciben órdenes de irse tras reportarse un tiroteo el 24 de septiembre del 2025. Foto: AP

DALLAS (AP) — El FBI dice que las municiones en la escena del tiroteo en Dallas contenían mensajes contra el ICE.

Horas antes, tres personas fueron baleadas en una instalación de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas y el tirador está muerto por una herida de bala autoinfligida, afirmó el director de la agencia.

El director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó el tiroteo durante una entrevista en CNN el miércoles.

En cuanto a los heridos, "podrían ser empleados, podrían ser civiles que estaban visitando la instalación, podrían ser detenidos. En este momento, todavía estamos trabajando en eso", indicó Lyons.

Dos personas fueron llevadas a un hospital con heridas de bala, y una tercera persona murió en el lugar después del tiroteo, señaló el portavoz de la policía de Dallas, el oficial Jonathan E. Maner, en un correo electrónico.

El Hospital Parkland recibió a dos pacientes del incidente en la instalación de ICE, sostuvo la portavoz del hospital, April Foran, por teléfono. No tenía detalles sobre sus condiciones.

Los policías respondieron a una llamada para asistir a un oficial en la North Stemmons Freeway alrededor de las 6:40 a.m. del miércoles y la investigación preliminar determinó que una persona abrió fuego desde un edificio adyacente, dijo Maner. La investigación está en curso y se esperaba una sesión informativa más tarde en el día.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, manifestó que los detalles aún estaban surgiendo, pero la agencia estaba confirmando que había “múltiples heridos y fallecidos” en la oficina de campo. Noem señaló que aun se desconoce el motivo pero destacó que ha habido un aumento en los ataques dirigidos a agentes de ICE.

Decenas de vehículos de emergencia fueron vistos a lo largo de una carretera cerca de la instalación.

La instalación de ICE está a lo largo de la Interestatal 35 Este, justo al suroeste de Dallas Love Field, un gran aeropuerto comercial que sirve al área metropolitana de Dallas-Fort Worth, y a solo unas cuadras de hoteles que atienden a viajeros del aeropuerto.

Las cámaras de tráfico cerca de la escena muestran seis carriles de una autopista normalmente concurrida completamente vacíos, con coches y semirremolques detenidos en una salida de la interestatal.

ICE y Seguridad Nacional por ahora no han proporcionado detalles adicionales.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Dallas fue enviado a las 6:41 a.m. después de una llamada reportando un tiroteo en o cerca de la oficina de inmigración, indicó el portavoz del departamento, Jason L. Evans, en un correo electrónico. Manifestó que no tenía detalles confirmados que pudiera compartir, calificándolo como un incidente activo y en curso.

Un ataque el 4 de julio en un centro de detención de inmigración en Texas hirió a un policía, quien recibió un disparo en el cuello. Los atacantes, vestidos con ropa de estilo militar negra, abrieron fuego fuera del Centro de Detención Prairieland en Alvarado, al suroeste de Dallas, según dijeron los fiscales federales. Al menos 11 personas han sido acusadas en relación con el ataque.

Un hombre con un rifle de asalto disparó docenas de rondas a agentes federales mientras salían de una instalación de la Patrulla Fronteriza en McAllen el 7 de julio. El hombre, identificado como Ryan Louis Mosqueda, hirió a un policía que respondió a la escena antes de que las autoridades lo mataran. La policía encontró más tarde otras armas, municiones y mochilas dentro de su coche.