Un detenido murió en el tiroteo en las instalaciones del ICE en Dallas; identifican a sospechoso

Agentes inspeccionan el tejado de un edificio cerca de la escena de un tiroteo en una oficina de lCE en Dallas. Foto: AP / Julio Cortez

DALLAS (AP) — Un individuo disparó el miércoles con un rifle desde un techo cercano hacia una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, matando a un detenido e hiriendo a otros dos antes de quitarse la vida, informaron las autoridades.

El sospechoso ha sido identificado por un funcionario policial como Joshua Jahn, de 29 años. El funcionario no podía divulgar públicamente los detalles de la investigación y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

El motivo exacto del ataque no se conoce por ahora. El jefe del FBI, Kash Patel, publicó una foto en redes sociales que muestra una bala encontrada en el lugar de los hechos con las palabras "ANTI-ICE" escritas aparentemente con marcador.

"El tirador disparó indiscriminadamente contra el edificio del ICE, incluyendo a una camioneta en el estacionamiento donde las víctimas fueron baleadas", indicó el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado sobre el tiroteo en Dallas.

Los detenidos que sobrevivieron estaban en condición crítica en un hospital, señaló el DHS, que anteriormente había dicho que dos detenidos murieron y uno resultó herido antes de emitir una corrección.

Ningún agente del ICE resultó herido

En una conferencia de prensa, las autoridades dieron pocos detalles sobre el tiroteo y no revelaron los nombres de las víctimas ni del tirador.

El FBI sostuvo durante la conferencia de prensa que investiga el tiroteo como "un acto de violencia dirigida".

Los policías respondieron a una llamada para asistir a un agente en la autopista North Stemmons Freeway alrededor de las 6:40 a.m. del miércoles y determinaron que alguien disparó hacia un edificio gubernamental desde un edificio adyacente, señaló el portavoz de la policía de Dallas, Jonathan E. Maner, en un correo electrónico.

Edwin Cardona, un inmigrante de Venezuela, relató que estaba entrando al edificio del ICE con su hijo para una cita alrededor de las 6:20 a.m. cuando escuchó disparos.

Un agente reunió a las personas que estaban dentro del edificio, las llevó a un área segura y explicó que había un tirador activo en la zona, contó Cardona.

"Tenía miedo por mi familia porque mi familia estaba afuera. Me sentí terrible porque pensé que algo podría pasarles. Gracias a Dios no", expresó Cardona. Añadió que su familia fue llevada al interior del edificio y luego se reunieron.

La instalación del ICE está sobre la Interestatal 35 Este, al suroeste de Dallas Love Field, un aeropuerto comercial que sirve al área metropolitana de Dallas-Fort Worth, y a sólo unas cuadras de hoteles que atienden a viajeros del aeropuerto.

Poco después del tiroteo y antes de que los funcionarios dijeran que al menos una de las víctimas era un detenido, el vicepresidente JD Vance publicó en la plataforma social X que "los ataques obsesivos contra la agencias policiales, particularmente el ICE, deben cesar".

El senador republicano por Texas Ted Cruz continuó en esa dirección, pidiendo el fin de la violencia política.

"A cualquier político que esté usando retórica que sataniza al ICE y sataniza a la CBP: dejen de hacerlo", dijo Cruz a los reporteros, haciendo referencia a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

La reverenda Ashley Anne Sipe, quien ora afuera de la instalación del ICE en Dallas todos los lunes, calificó el tiroteo como desgarrador.

"La violencia no sana nada", comentó Sipe, una pastora en Lewisville cerca de Dallas.

Sipe y otros líderes religiosos locales que han denunciado las deportaciones realizan vigilias semanales y sirven como "testigos morales". Rezando y observando durante unas tres horas, ven cómo los inmigrantes entran al edificio para reunirse con asesores y presentarse a chequeos.

En los últimos meses, Sipe dijo que ha notado que las personas que entran al edificio son llevadas en autobuses.

"Se los están llevando, y no sabemos a dónde los llevan", comentó Sipe .

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló que ha habido un aumento en los ataques contra agentes del ICE.

Un ataque el 4 de julio en una cárcel para inmigrantes en Texas hirió a un policía, quien recibió un disparo en el cuello. Los atacantes, vestidos con ropa de estilo militar negra, abrieron fuego afuera del Centro de Detención Prairieland en Alvarado, al suroeste de Dallas, dijeron los fiscales federales. Al menos 11 personas han sido acusadas en relación con el ataque.

Un hombre con un rifle de asalto disparó docenas de rondas a agentes federales mientras salían de una instalación de la Patrulla Fronteriza en McAllen el 7 de julio. El hombre, identificado como Ryan Louis Mosqueda, hirió a un policía que respondió a la escena antes de que las autoridades lo mataran. La policía encontró más tarde otras armas, municiones y mochilas dentro de su coche.

En los suburbios de Chicago, las autoridades federales erigieron una cerca alrededor de un centro de procesamiento de inmigración después de que las tensiones aumentaran recientemente con los manifestantes. El gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado la aplicación de la ley de inmigración en el área metropolitana de Chicago, resultando en cientos de arrestos.

Antes de la última operación de inmigración, los funcionarios federales tapiaron las ventanas del centro.

Dieciséis personas han sido arrestadas afuera del centro, según las autoridades federales, que caracterizaron a los activistas como "alborotadores".