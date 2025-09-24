Zelenskyy afirma que está en curso "la carrera armamentista más destructiva de la historia"

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 24 de septiembre del 2025. Foto: AP

NACIONES UNIDAS (AP) — El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó el miércoles ante los líderes mundiales que el mundo se encuentra en "la carrera armamentista más destructiva de la historia" y llamó a la comunidad internacional a actuar contra Rusia ahora, asegurando que Vladímir Putin quiere expandir su guerra en Europa.

"Estamos viviendo la carrera armamentista más destructiva de la historia. Ucrania es solo el comienzo y ahora los drones rusos ya están volando por Europa, y las operaciones rusas ya se están extendiendo por varios países, y Putin quiere continuar esta guerra expandiéndola", indicó Zelenskyy en la Asamblea General de la ONU.

Los comentarios de Zelenskyy se produjeron un día después de que se reuniera con el presidente Donald Trump, quien expresó su apoyo a los esfuerzos de Ucrania y criticó a Rusia.

Trump manifestó el martes que creía que Ucrania podría recuperar todo el territorio perdido ante Rusia, un cambio dramático respecto a las repetidas llamadas del líder de Estados Unidos para que Kiev hiciera concesiones para poner fin a la guerra.