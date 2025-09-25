Huracán Gabrielle avanza rápido y causará fuertes lluvias y marejadas a las Azores

Imagen satelital de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA) muestra al huracán Gabrielle en el océano Atlántico Norte. Foto: AP

MIAMI (AP) — Se espera que el huracán Gabrielle ocasione fuertes lluvias, vientos intensos y una marejada ciclónica en su rápido avance hacia las islas Azores desde la noche del jueves hasta la madrugada del viernes, según los meteorólogos.

Hay una advertencia de huracán vigente para todas las islas del archipiélago volcánico, que podrían experimentar condiciones peligrosas debido a Gabrielle, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami. Los meteorólogos advirtieron el jueves al mediodía que los preparativos para la tormenta debían completarse rápidamente.

Gabrielle se encontraba a en el Atlántico Norte a unos 730 kilómetros (455 millas) al oeste de las Azores el jueves por la tarde. Tenía vientos máximos sostenidos de 120 km/h (75 mph) y se desplazaba hacia el este a 52 km/h (32 mph).

Se espera que las marejadas que producirán un oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales comiencen a llegar a las Azores más tarde el jueves. Las grandes olas de la tormenta continuarán afectando a Bermudas, la costa noreste de Estados Unidos y el Atlántico de Canadá.

Se espera que la tormenta mantenga la fuerza de huracán mientras pasa por las Azores, para luego debilitarse el fin de semana. Incluso después de que el centro de la tormenta pase, los meteorólogos advirtieron que es probable que se produzcan ráfagas de viento con fuerza de huracán en partes de las islas.

Se espera que una peligrosa marejada ciclónica acompañada de grandes y destructivas olas produzca inundaciones costeras significativas en áreas con vientos en tierra. Desde el jueves hasta el viernes, Gabrielle podría ocasionar hasta 13 centímetros (5 pulgadas) de lluvia en el centro de las Azores, lo que podría provocar inundaciones repentinas en las montañas. El este y oeste de las Azores podrían recibir hasta 8 centímetros (3 pulgadas) de lluvia.

Por otra parte, la tormenta tropical Humberto, que se formó el miércoles cerca de las islas del Caribe, se encontraba a 750 kilómetros (465 millas) al este-noreste de las Islas de Barlovento Norteñas con vientos máximos sostenidos de 85 km/h (50 mph) el jueves por la mañana, según los meteorólogos. Se desplazaba hacia el noroeste a 13 km/h (8 mph). Se espera que Humberto se convierta en huracán en un día o dos sobre el Atlántico central y gane aún mayor fuerza el fin de semana.

Un grupo de tormentas ubicado al oeste de Humberto dejó fuertes lluvias el jueves en República Dominicana. El miércoles, la perturbación causó inundaciones en partes de Puerto Rico, arrastrando un automóvil y matando a su conductor cuando intentaba cruzar un puente, informaron las autoridades. El cuerpo del hombre fue encontrado el jueves en la ciudad suroeste de Yauco. Se espera que la perturbación pronto se debilite a tormenta tropical.

En el Pacífico, el huracán Narda se alejaba de México, según los meteorólogos. Tenía vientos máximos sostenidos de 150 km/h (90 mph) el jueves por la mañana.

Narda se encontraba a 1.030 kilómetros (640 millas) al suroeste de la península de Baja California Sur, en México, y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 24 km/h (15 mph). No había vigilancias ni advertencias costeras en efecto, ya que se espera que el huracán continuará moviéndose más lejos de la costa.

Sin embargo, se espera que Narda se fortalezca nuevamente y pueda convertirse en un huracán de categoría 2 para el viernes, según los pronosticadores.

Las marejadas generadas por Narda podrían traer un oleaje y condiciones de resaca potencialmente mortales a algunas partes de la costa de México, según los pronosticadores. Estas podrían extenderse a partes de Baja California Sur el jueves y llegar al sur de California el fin de semana.