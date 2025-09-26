Milei y Netanyahu escenifican en Nueva York el buen estado de sus relaciones

MADRID (EUROPA PRESS). - El presidente de Argentina, Javier Milei, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, escenificaron sus buenas relaciones durante una reunión en Nueva York, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que han abordado la situación de los cuatro rehenes argentinos que permanecen en la Franja de Gaza.

Así lo recogió la oficina de la Presidencia argentina en su cuenta de la red social X, donde ha indicado que Milei "reiteró su firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias para lograr su pronta liberación y planteó la plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades israelíes con ese fin".

Cuatro ciudadanos argentinos siguen en la Franja de Gaza bajo custodia del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás): Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio, además de Lior Rudaeff, que falleció durante los ataques de la milicia palestina el 7 de octubre de 2023, según indicaron las autoridades israelíes en mayo del pasado año.

Fuentes gubernamentales han declarado al medio argentino 'La Nación' que el encuentro, que duró alrededor de 45, fue "muy bueno y muy ameno" y que ambos dirigentes se trataron como "amigos". El presidente Milei estuvo acompañado por la secretaria de la Presidencia, su hermana Karina Milei; el ministro de Exteriores, Gerardo Werthein; así como los titulares de Economía y Defensa, Luis Caputo y Luis Petri, respectivamente.

"Intercambiamos visiones sobre la cooperación científica y tecnológica entre nuestros países, así como sobre otros aspectos de la relación bilateral, reafirmando la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y colaboración que unen a Argentina e Israel", ha agregado el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, en declaraciones recogidas por el mencionado diario.

Posteriormente, Milei se reunió con dirigentes del Congreso Mundial Judío, el Consejo Judío Latinoamericano y 'B'nai B'rith' (en hebreo, Hijos de la Luz), de quien recibió un premio, de acuerdo a la información de la Presidencia argentina.

Por parte de las autoridades israelíes, hasta el momento solo se ha expresado su representante permanente ante Naciones Unidas, Danny Danon, quien ha agradecido a Milei su "apoyo inquebrantable incluso en estos tiempos difíciles" en medio del reconocimiento generalizado al Estado de Palestina y las crecientes críticas en la opinión pública internacional por su ofensiva contra la Franja de Gaza.

Así lo ha afirmado en su cuenta de X, donde ha adjuntado una fotografía saludando al argentino antes de su encuentro con Netanyahu.