Revocan la visa de Gustavo Petro por "incitar" a soldados de EU a desobedecer a Trump

MADRID (EUROPA PRESS).- El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que revocará la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, después de que el mandatario latinoamericano apelara a los soldados del Ejército estadunidense a desobedecer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadunidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos el visado de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias", indicó el Departamento de Estado en un mensaje en su cuenta de la red social X.

El líder colombiano participó este viernes en una manifestación propalestina en Nueva York, coincidiendo con la celebración de la 80 Asamblea General de la ONU. En esta marcha --en la que se encontraba junto al cofundador de la banda británica Pink Floyd, Roger Waters--, Petro se dirigió a los soldados estadunidenses para pedirles que no obedecieran las órdenes.

"Le pido a todos los soldados del Ejército de Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad", expresó con un megáfono ante la multitud congregada en las calles de la ciudad estadunidense.

Petro en NY fue a la calle en una escena, la más ridícula posible, a decirle a la Fuerza Armada de Estados Unidos que no deben obedecer a Trump…



Deberían internarlo ya… en una clínica… pic.twitter.com/mALeCueSmb — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 26, 2025

Durante la jornada, Petro también declaró que tratará de sacar adelante una resolución para conformar un "ejército de salvación" que acuda a la Franja de Gaza para luchar por los palestinos. En este sentido, abrirá una lista de voluntarios colombianos que quieran ir a luchar, incluyéndose a sí mismo.

"Y como sucedió en la Primera Guerra Mundial, quiero que los jóvenes, hijos de trabajadores tanto de Israel como de los Estados Unidos apunten sus fusiles no hacia la humanidad, sino hacia los tiranos y hacia los fascistas", concluyó el político colombiano.