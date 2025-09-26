Trump ordena a fiscales que apliquen "plenamente" la pena capital en Washington DC

MADRID, (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del distrito de Columbia en Washington DC, Jeanine Pirro, que implementen "plenamente" la pena de muerte en la capital estadunidense.

Así lo ha recogido un memorando firmado por el inquilino de la Casa Blanca con el objetivo de "disuadir y castigar los crímenes más atroces" y en el que ha advertido de las "amenazas a la seguridad pública en la capital de nuestra nación".

Por ello, indica el escrito, Bondi y Pirro "aplicarán plenamente la ley federal con respecto a la pena capital en el Distrito de Columbia, solicitando la pena de muerte en todos los casos apropiados cuando, tras un examen completo de las pruebas y otra información relevante, los factores aplicables justifiquen la sentencia de muerte".

El mandatario ha sacado pecho de las "numerosas medidas exitosas" en este aspecto adoptadas desde del pasado enero, cuando dio inicio su segundo mandato, asegurando que "como resultado, la delincuencia en el distrito de Columbia ha disminuido drásticamente en las últimas semanas".

"La implementación rigurosa de las leyes sobre la pena capital será parte de esta labor continua", aseguró Trump.

El presidente norteamericano anunció la medida previamente en la Casa Blanca en presencia de Bondi, quien ha informado además en su cuenta de la red social X del traslado a cárceles de máxima seguridad de presos cuyas penas fueron conmutadas por el predecesor de Trump, el demócrata Joe Biden.

"Hemos comenzado a transferir a los monstruos que Biden conmutó a prisiones de máxima seguridad, donde pasarán el resto de sus vidas en condiciones acordes con sus atroces crímenes", señaló en un mensaje en el que ha calificado estas medidas del demócrata como "una mancha en (el) sistema judicial" estadounidense.

Jeanine Pirro, exjueza y expresentadora de Fox News, fue nombrada por Trump para ejercer como principal fiscal federal de la capital estadounidense, un cargo aprobado por el Senado a principios de agosto.