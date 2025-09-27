“No volveré a ver al Pato Donald”, dice Petro sobre revocación de su visa estadunidense

BOGOTÁ (apro).- “No volveré a ver al Pato Donald, por ahora, eso es todo”, dijo el presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre la decisión de Estados Unidos de revocarle su visa para ingresar a ese país, y aseguró estar tranquilo porque se ha mantenido y se mantendrá firme en su lucha contra el genocidio de palestinos que ejecuta Israel en Gaza.

Al regresar esta mañana a Colombia tras una visita de varios días a Nueva York, Petro comentó en su cuenta de X que para ir a Ibagué --ciudad colombiana al suroccidente de Bogotá en la que se realizará una “concentración por la democracia” convocada por el mandatario-- no necesita visa.

Noticias Relacionadas Revocan la visa de Gustavo Petro por "incitar" a soldados de EU a desobedecer a Trump

Ayer viernes, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación de la visa del presidente Petro por las "acciones imprudentes e incendiarias" del mandatario durante una protesta contra el genocidio en Gaza en Nueva York.

"Hoy temprano, el presidente colombiano @petrogustavo se presentó en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadunidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia", señaló el Departamento de Estado en X.

El pasado jueves, al intervenir en la Asamblea General de las Naciones Unidos en Nueva York, Petro pidió abrir un proceso penal en contra su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, por los “asesinatos” de 17 jóvenes que tripulaban las cuatro lanchas destruidas con misiles estadunidenses en el Mar Caribe.

Además, acusó a Trump de ser “cómplice del genocidio” que desarrolla el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Gaza.

De acuerdo con Petro, la revocación de su visa “rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General”, ya que todos los líderes mundiales que asisten a la sede de ese organismo en Nueva York gozan de “total inmunidad” y el gobierno estadunidense debe respetar esas reglas.

“El que no se haya permitido la entrada a la Autoridad Palestina y el que se me quite la visa por pedirle al ejército de EU y de Israel que no apoyen un genocidio, que es un crimen contra la humanidad toda, demuestran que el gobierno de EU ya no cumple con el derecho internacional”, sostuvo.

Y dijo que la sede de las Naciones Unidas ya no puede continuar en Nueva York.