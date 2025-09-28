Intenso ataque ruso con drones y misiles sobre Kiev deja 4 muertos y al menos 10 heridos

Gente camina cerca de edificios de apartamentos dañados después de un ataque ruso en Kiev, Ucrania. Foto: AP / Efrem Lukatsky

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia lanzó el domingo una oleada de drones y misiles sobre Ucrania que causó la muerte de al menos cuatro personas. Se trata del primer bombardeo significativo desde que una ofensiva aérea sobre la capital de Ucrania dejó al menos 21 muertos el mes pasado.

Por otro lado, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance anunció que su país sopesa la posibilidad de vender misiles de crucero Tomahawk a Ucrania.

Tymur Tkachenko, jefe de la administración de la ciudad de Kiev, confirmó las bajas del domingo a través de Telegram y dijo que otras 10 personas resultaron heridas en el ataque que tuvo como objetivo áreas civiles en toda la ciudad. Entre los fallecidos había una niña de 12 años. Una enorme columna de humo negro se elevaba desde el lugar de una explosión cerca del centro de la ciudad.

"Los rusos han reiniciado el contador de muertes infantiles", escribió Tkachenko en Telegram.

Rusia lanzó un total de 595 drones explosivos y señuelos y 48 misiles, informó la fuerza aérea de Ucrania. Las baterías antiaéreas lograron derribar o bloquear 566 drones y 45 misiles.

Además de Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy señaló que el bombardeo tuvo como objetivo las regiones de Zaporiyia, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv, Chernihiv y Odesa. El mandatario anunció en la red social X que al menos 40 personas resultaron heridas en todo el país. Más tarde, el Ministerio del Interior declaró que el número de heridos aumentó a 70, además de que al menos 100 objetivos civiles sufrieron daños.

El jefe regional de Zaporiyia, Ivan Fedorov, dijo que entre los 27 heridos de la zona había tres niños, y agregó que más de una veintena de edificios sufrió daños en la capital que lleva el mismo nombre.

"Este vil ataque llegó prácticamente al cierre de la semana de la Asamblea General de la ONU, y así es exactamente como Rusia declara su verdadera posición. Moscú quiere seguir luchando y matando, y merece la presión más dura del mundo", escribió Zelenskyy.

EE.UU. podría vender Tomahawks a Ucrania

Durante una entrevista con Fox News grabada el viernes, Vance dijo que la Casa Blanca revisa una solicitud de Zelenskyy para obtener misiles de crucero Tomahawk, los cuales tienen un alcance de alrededor de 1.600 kilómetros (1.000 millas) y pondrían a Moscú dentro del alcance de las fuerzas de Ucrania.

"Es algo sobre lo que el presidente va a tomar la decisión final. Sé que estamos revisando esa solicitud. También estamos revisando una serie de otras solicitudes", dijo Vance.

Residentes de Kiev conmocionados

Los ataques que comenzaron anoche y continuaron después del amanecer el domingo también tuvieron como objetivo edificios residenciales, infraestructura civil, una instalación médica y un jardín de infantes, según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, quien también dijo que se reportaron daños en más de 20 lugares en toda la capital.

En la estación central de trenes de Kiev, los pasajeros escucharon el crujido de disparos de artillería antiaérea y el zumbido bajo de drones de ataque. Mujeres principalmente, esperaron en silencio en el paso subterráneo de una plataforma hasta que terminó la alerta de ataque aéreo. Los padres revisaban las noticias en sus teléfonos mientras los niños jugaban juegos en línea.

"El cielo se ha vuelto negro de nuevo", dijo una mujer en la estación, que solo dio su primer nombre, Erika. "Está sucediendo mucho".

Ilona Kovalenko, de 38 años y residente de un edificio de cinco pisos que resultó afectado en el distrito Solomianskyi de Kiev, dijo a The Associated Press que se despertó por la explosión, la cual destrozó las ventanas.

"Una vecina golpeaba nuestra puerta. Estaba completamente cubierta de sangre y gritaba: 'ayuda, salven a mi hija'", relató Kovalenko, quien huyó del edificio con su abuela después del ataque.

Oleksandra, la hija de la vecina, fue la niña de 12 años que murió en el ataque.

"Lamentablemente, murió en el acto", dijo Kovalenko. "Estamos en shock".

Otro edificio residencial de varios pisos también sufrió graves daños. El personal de servicios de emergencia usó sierras eléctricas para despejar los escombros. Montones de vidrio cubrían las aceras cercanas mientras los residentes del edificio, algunos conmocionados, se sentaban en bancos.

"Aquí no hay almacenes ni fábricas. Estábamos seguros de que no pasaría nada, pero nos golpeó aquí", dijo Volodymyr, un residente jubilado de Kiev que únicamente se identificó con su primer nombre.

El Kremlin ha afirmado repetidamente que el ejército de Rusia únicamente ataca objetivos militares.

Los funcionarios rusos no comentaron de momento sobre los más recientes ataques.

Para algunos residentes de Kiev, esta no fue la primera vez que han sido atacados por Rusia. Mark Sergeev, un pastor que ya había huido de Melitopol, sufrió un nuevo ataque en Kiev. Dormía con su esposa cuando ocurrió la explosión.

"Hubo una explosión, y un armario cayó sobre mí y quedé cubierto de vidrio. Mi esposa gritaba: 'Mark, ¿dónde están los niños?' Sentí que esto era como una sentencia de muerte", dijo Sergeev. Llamó a su hijo mayor Toper, quien respondió que estaba vivo, antes de sacar a su hijo menor de entre los escombros.

El pastor, que anteriormente testificó ante el Congreso de Estados Unidos sobre la persecución cristiana en territorios ocupados por Rusia, dijo que el ataque le trajo recuerdos dolorosos. "Soy un pastor de Melitopol. Teníamos una gran iglesia protestante y una casa que construí con mis propias manos, y el FSB ruso se la llevó y la nacionalizó", dijo, describiendo cómo las fuerzas rusas obligaron a su familia a tumbarse en el suelo a punta de pistola en 2022.

"Y así, perdimos nuestro segundo hogar", declaró Sergeev.

Respuesta militar polaca

El asalto también desencadenó respuestas militares en la vecina Polonia, donde se desplegaron aviones de combate el domingo por la mañana mientras Rusia atacaba objetivos en el oeste de Ucrania, según las fuerzas armadas polacas.

Los funcionarios militares polacos dijeron que estas medidas defensivas eran "preventivas".

Recientemente han aumentado las preocupaciones internacionales de que la lucha pueda extenderse más allá de Ucrania, mientras países europeos reprochan a Rusia por lo que consideran provocaciones. Los incidentes han incluido drones rusos que han aterrizado en suelo polaco y aviones de combate rusos en el espacio aéreo estonio.

Rusia negó que sus aviones entraran en el espacio aéreo estonio y dijo que ninguno de sus drones tuvo como objetivo Polonia.

El bombardeo sigue al anuncio del presidente Volodymyr Zelenskyy el sábado de un "mega acuerdo" de armamento con Estados Unidos. El paquete de 90.000 millones de dólares incluye el acuerdo de armas y otro donde Estados Unidos comprará directamente drones fabricados en Ucrania.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus defensas aéreas derribaron 41 drones ucranianos la madrugada del domingo.