Macron critica las "inaceptables" amenazas de muerte recibidas por jueces tras la condena a Sarkozy

El expresidente Nicolas Sarkozy por conspiración criminal por financiación criminal de su campaña electoral con fondos procedentes de Libia . Foto: AP

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente francés, Emmanuel Macron, denunció las "inaceptables" amenazas de muerte recibidas por los jueces implicados en la condena a cinco años de prisión impuesta al expresidente Nicolas Sarkozy por conspiración criminal por financiación criminal de su campaña electoral con fondos procedentes de Libia.

"Los ataques y amenazas de muerte, pasados o recientes, contra jueces son inaceptables. Por ello, el presidente de la República solicitó al Ministro de Justicia y al Ministro del Interior que, tan pronto como ocurran, los responsables sean identificados y procesados lo antes posible", afirmó Macron en un comunicado difundido por la Presidencia francesa.

El mandatario galo surayó que "el Estado de derecho es la base de nuestra democracia" y que "la independencia del poder judicial, su imparcialidad y la protección de los jueces son sus pilares esenciales".

Desde el Elíseo apuntó que "las decisiones judiciales pueden ser comentadas o criticadas en el debate público, pero siempre con respeto a todos". "Pueden ser impugnadas, en particular mediante el ejercicio de los recursos legales", recordó.

Macron subrayó además que "en nuestro Estado de derecho, la presunción de inocencia y el derecho de apelación deben preservarse siempre".

El presidente del Tribunal de Apelación de París, Jacques Boulard, realizó el sábado un "llamamiento solemne" y ha condenado la "puesta en cuestión" de la imparcialidad de la justicia, ya que además de las amenazas, el propio Sarkozy ha reiterado su inocencia y ha puesto en cuestión el "estado de derecho".

"En un Estado democrático de derecho, la crítica a una decisión judicial no puede en ningún caso traducirse en amenazas contra los magistrados", dijo Boulard.

El Ministro de Justicia, Gérald Darmanin, también condenó "sin reservas (...) las intimidaciones y amenazas de muerte que afectan a los magistrados". Estas amenazas contra los magistrados son "absolutamente intolerables en una democracia", ha indicado en un mensaje publicado en X.

La Fiscalía de París ha abierto dos investigaciones a raíz de "mensajes amenazantes" contra el presidente del tribunal que condenó el jueves a Sarkozy.