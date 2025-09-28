Tiroteo desde el mar deja tres muertos y varios heridos en Carolina del Norte

Tiroteo en un bar frente al mar en una ciudad costera de Carolina del Norte. Foto: Especial

SOUTHPORT, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Un hombre está acusado de abrir fuego desde un bote hacia una multitud reunida en un bar frente al mar en una ciudad costera de Carolina del Norte, matando a tres personas e hiriendo a varias más, informaron las autoridades el domingo.

El tiroteo estalló alrededor de las 9:30 de la tarde cerca de un tramo popular de bares y restaurantes en el paseo marítimo de Southport, una histórica ciudad portuaria a unos 48 kilómetros (unas 30 millas) al sur de Wilmington. Los investigadores dijeron que el presunto agresor, identificado por funcionarios de la ciudad de Southport como Nigel Edge de la cercana Oak Island, pilotó un pequeño bote cerca de la costa, se detuvo brevemente y disparó contra la multitud antes de huir a toda velocidad.

Edge fue arrestado bajo tres cargos de asesinato en primer grado, cinco cargos de intento de asesinato en primer grado y cinco cargos de asalto con un arma mortal, según la portavoz de la ciudad, ChyAnn Ketchum.

No se sabe por ahora si Edge tiene un abogado que hable en su nombre. No se listó ningún abogado en los documentos judiciales.

Aproximadamente media hora después del tiroteo, una tripulación de la Guardia Costera avistó a una persona que coincidía con la descripción del sospechoso sacando un bote del agua en una rampa pública en Oak Island. La persona fue detenida y entregada a la policía de Southport para ser interrogada, indicaron las autoridades.

No han dicho qué podría haber motivado el ataque en American Fish Company.

Investigadores de múltiples agencias, incluyendo la Oficina Estatal de Investigación y la Guardia Costera, permanecieron en el agua y en la escena el domingo recogiendo pruebas y entrevistando a testigos.

Los funcionarios no divulgaron de inmediato los nombres de los fallecidos ni proporcionaron información sobre las condiciones de los heridos.