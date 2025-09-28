Tiroteo en iglesia de Michigan deja una persona muerta y nueve heridas. Foto: AP

GRAND BLANC, Michigan, EU (AP).- Un hombre armado abrió fuego dentro de una iglesia de Michigan durante los servicios dominicales antes de aparentemente incendiar el edificio, matando al menos a una persona e hiriendo a nueve antes de que la policía le disparara, dijeron las autoridades.

Cientos de personas estaban dentro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el municipio de Grand Blanc cuando un hombre de 40 años estrelló su vehículo contra la puerta principal, luego salió de éste y comenzó a disparar, dijo a los periodistas el jefe de policía William Renye.

Se cree que el sospechoso incendió la iglesia, dijo Renye. Se pudieron ver llamas y humo durante horas antes de que se extinguiera el incendio. Los servicios de emergencia revisaban los escombros.

"Creemos que encontraremos más víctimas una vez que encontremos el área donde se produjo el incendio", dijo Renye.

Scott Bennett, supervisor del municipio de Grand Blanc, dijo que el tiroteo y el incendio son "una tragedia que nadie quiere enfrentar".

La policía dijo que aún no tenían un motivo para el incendio o el tiroteo.

La iglesia, rodeada por un estacionamiento y un amplio césped, está ubicada cerca de zonas residenciales y de una iglesia de testigos de Jehová.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, declaró que siente una profunda conmoción por la comunidad de Grand Blanc. "La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable", afirmó.

El tiroteo ocurrió la mañana después de que Russell M. Nelson, el presidente de mayor edad de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, muriera a los 101 años. Se espera que el próximo presidente de la fe, conocida ampliamente como la iglesia mormona, sea Dallin H. Oaks, según el protocolo de la iglesia.