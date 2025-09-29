Gobierno de Milei denuncia a estudiantes que amenazaron con "quemar judíos"

BUENOS AIRES (AP) — El gobierno de Javier Milei presentó una denuncia penal por “instigación a cometer delitos y discriminación” contra estudiantes secundarios de un colegio de la provincia de Buenos Aires que aparecen en un video viral amenazando con “quemar judíos”.

La demanda fue impulsada el lunes por el Ministerio de Justicia ante los tribunales federales de Buenos Aires horas después de que el propio presidente Milei, un admirador de la religión judía y aliado incondicional de Israel, repudiara la filmación en la red social X.

Un grupo de estudiantes secundarios del colegio Humanos de la localidad de Canning entonaron cánticos antisemitas a bordo de un autobús durante su viaje de egresados en Bariloche, un reconocido centro de esquí al sur del país sudamericano.

El video, captado por uno de los estudiantes, expone también a un coordinador de la empresa turística participando de la arenga.

El episodio tuvo lugar a mediados de septiembre, pero recién tras la viralización del video el último fin de semana se generó una ola de repudio de las autoridades y representantes de la comunidad judía, así como también un pedido de disculpas de la escuela y la empresa turística involucradas.

En la denuncia, el gobierno solicitó a la justicia “se haga cesar de inmediato la reproducción y/o difusión” del video.

El material fílmico “no se trata de meras expresiones o de un juego entre estudiantes”, sostiene la presentación judicial. “Implica una grave lesión contra la dignidad humana y contra la integridad moral de las personas de religión judía. Los responsables, en todos los niveles, deben responder por estos comportamientos delictivos”.

El colegio Humanos dijo a través de sus redes sociales que “los cánticos difundidos no representan en lo absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática”. Adelantó que “se adoptarán las medidas correspondientes”, sin más detalles.

En tanto, la empresa de turismo Baxtter confirmó que despidió al empleado que participó de los cánticos. “Redoblaremos nuestros esfuerzos y se tomarán las medidas necesarias para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse nunca más”, manifestó en un comunicado.

Según reportes de medios locales, los cánticos antisemitas se habrían desencadenado después de un incidente que protagonizaron los estudiantes implicados con sus pares del colegio ORT de la comunidad judía en el hotel que compartían. Esta última institución declinó pronunciarse sobre el episodio.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA), la representación política de la comunidad judía local, también presentó una denuncia penal para determinar responsabilidades y convocó a las autoridades de la escuela y de la empresa para brindarles capacitación sobre antisemitismo.

En Argentina reside la mayor comunidad judía de Latinoamérica.