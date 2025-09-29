Trump y Netanyahu se reúnen en la Casa Blanca para buscar poner fin a la guerra en Gaza. Foto: AP

WASHINGTON (AP).- Este día, el presidente Donald Trump recibió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para mantener conversaciones cruciales destinadas a poner fin a la guerra en Gaza y desarrollar un plan estadounidense sobre gobernanza posbélica en el territorio palestino devastado por la guerra.

Las conversaciones en la Casa Blanca llegan en un momento delicado. Israel está cada vez más aislado, perdiendo el apoyo de muchos países que durante mucho tiempo fueron sus aliados incondicionales. En el país, la coalición gobernante de Netanyahu parece más frágil que nunca. Y la Casa Blanca muestra signos de impaciencia.

La pregunta ahora es si Trump, que ha ofrecido un apoyo firme a Netanyahu durante toda la guerra, cambiará su tono y aumentará la presión sobre Israel para que resuelva el conflicto.

Al dar la bienvenida a Netanyahu en la Casa Blanca, Trump respondió afirmativamente cuando los periodistas le preguntaron si confiaba en que pronto se alcanzaría un acuerdo para poner fin a los combates entre Israel y Hamás.

"Lo estoy. Tengo mucha confianza", dijo Trump.

La Casa Blanca insta a Israel y Hamás a llegar a un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes

Antes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, instó a ambas partes a finalizar un acuerdo para poner fin a la guerra de casi dos años de duración en Gaza.

“En última instancia, el presidente sabe que cuando se llega a un buen acuerdo, ambas partes van a quedar un poco descontentas”, declaró Leavitt a los periodistas. “Pero necesitamos que este conflicto termine”.

Trump y Netanyahu se reunirán primero con sus asesores en el Despacho Oval. Se espera una conferencia de prensa conjunta más adelante.

La incertidumbre que rodea la reunión la convierte en “una de las más críticas” en la relación de años entre los dos líderes, dijo el profesor Eytan Gilboa, experto en relaciones entre Estados Unidos e Israel en las universidades Bar-Ilan y Reichman.

“Netanyahu podría tener que elegir entre Trump y los miembros de su coalición”, varios de los cuales desean que la guerra continúe, dijo Gilboa. Una decisión de Netanyahu para poner fin a la guerra lo dejaría en una situación política inestable en su país un año antes de las elecciones.

Trump unió fuerzas con Netanyahu durante la breve guerra de Israel con Irán en junio, ordenando a los bombarderos furtivos estadounidenses atacar tres sitios nucleares, y apoyó al líder israelí durante su juicio por corrupción, describiendo el caso como una "caza de brujas".

Pero la relación se ha vuelto más tensa últimamente. Trump se sintió frustrado por el fallido ataque israelí este mes contra funcionarios de Hamás en Qatar, un aliado de Estados Unidos en la región que había estado organizando negociaciones para poner fin a la guerra en Gaza.

Comentarios recientes han insinuado la creciente impaciencia de Washington. La semana pasada, Trump prometió impedir que Israel se anexione Cisjordania, una idea promovida por algunos de los socios de gobierno de línea dura de Netanyahu. La comunidad internacional se opone a la anexión, argumentando que destruiría las esperanzas de una solución de dos Estados.

El viernes, Trump aumentó las expectativas para la reunión con Netanyahu y dijo a los periodistas que Estados Unidos estaba "muy cerca de un acuerdo sobre Gaza".

Trump hizo de la búsqueda de un final rápido a la guerra de Gaza, así como a la invasión rusa de Ucrania, un pilar central de su exitosa campaña presidencial de 2024. Ha tenido grandes dificultades en ambos frentes.

La propuesta no incluye la expulsión de palestinos

La propuesta de Trump para detener la guerra en Gaza exige un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes en un plazo de 48 horas y una retirada gradual de las fuerzas israelíes del enclave palestino, según tres funcionarios árabes informados sobre el plan. Hablaron bajo condición de anonimato porque el plan no se ha presentado oficialmente.

Se cree que Hamás mantiene a 48 rehenes, 20 de los cuales, según Israel, siguen vivos. El grupo militante ha exigido a Israel que cese la guerra y se retire de toda Gaza como parte de cualquier alto el fuego permanente.

Trump discutió el plan con líderes árabes e islámicos en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU. Este no incluye la expulsión de los palestinos de Gaza, que Trump pareció respaldar a principios de este año.

La propuesta de 21 puntos también exige el fin del control de Hamás sobre Gaza y el desarme del grupo militante, según informaron los funcionarios. Cientos de palestinos, muchos de ellos condenados a cadena perpetua, serán liberados por Israel, según la propuesta.

El plan también incluye el establecimiento de una fuerza de seguridad internacional para hacerse cargo de la aplicación de la ley en Gaza después de la guerra, dijeron.

Un comité palestino de tecnócratas supervisaría los asuntos civiles de la Franja, y el poder se transferiría posteriormente a una Autoridad Palestina reformada, según afirmaron. Netanyahu ha rechazado cualquier función de la autoridad, la representante internacionalmente reconocida de los palestinos, en la Gaza de la posguerra.

Un funcionario de Hamás afirmó que el grupo fue informado del plan, pero aún no ha recibido una oferta oficial de los mediadores egipcios y cataríes. El grupo ha rechazado reiteradamente la deposición de armas y ha vinculado su armamento al establecimiento de un Estado palestino independiente.

Netanyahu reconoció el plan estadounidense el domingo en una entrevista con Fox News Channel, diciendo que los funcionarios israelíes estaban "trabajando con el equipo del presidente Trump... y espero que podamos llevarlo a cabo".