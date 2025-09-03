Portugal
Descarrilamiento de tranvía en Lisboa deja 15 muertos (Video)Técnicamente llamado funicular, es conocido como Elevador da Gloria y está clasificado como monumento nacional.
LISBOA (AP) — Un tranvía eléctrico, que es uno de los emblemas de Lisboa y una gran atracción para los turistas, se descarriló el miércoles, causando la muerte al menos a 15 personas y lesiones a 18, informó la presidencia de Portugal.
El presidente Marcelo Rebelo de Sousa ofreció sus condolencias a las familias afectadas por lo sucedido.
El tranvía amarillo y blanco, que sube y baja por una empinada colina del centro de la ciudad en tándem con otro que va en sentido contrario, yacía de lado en la estrecha carretera por la que transita, según imágenes de los canales de televisión portugueses.
Close-up footage shows Lisbon’s iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador da Glória, after it derailed, leaving at least three dead and 20 injured.— NOVEXA (@Novexa24) September 3, 2025
Follow: @Novexa24 pic.twitter.com/t08xPMyBWA
Los costados y la parte superior estaban parcialmente abollados, y parecía haber chocado con un edificio donde la carretera se curva. Varias docenas de trabajadores de emergencia estaban en el lugar.
Hasta el momento, se desconoce la causa del accidente, reportaron medios locales. Según informes, ocurrió al inicio de la hora punta de la tarde, alrededor de las 6 p. m.
Tragédia em Lisboa: Um dos famosos bondes do conhecido ícone turístico português ‘Elevador da Glória’, em Lisboa, descarrilou há pouco, transportando mais de 40 pessoas enquanto descia do Miradouro de São Pedro de Alcântara em direção aos Restauradores (Baixa de Lisboa),… pic.twitter.com/YHbOTHfLly — O Apolo (@oApoloBrasil) September 3, 2025
El tranvía, conocido como Gloria, puede transportar a más de 40 personas, sentadas y de pie. Es un medio comúnmente utilizado por los residentes de Lisboa.
BREAKING:
New, higher-quality footage shows the derailment of Lisbon’s iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador da Glória.
Follow: @Novexa24 pic.twitter.com/kJG5CIX0Uf — NOVEXA (@Novexa24) September 3, 2025
El tranvía, técnicamente llamado funicular, es conocido como Elevador da Gloria. Dos tranvías corren en paralelo mientras suben y bajan la colina en una carretera curva y libre de tráfico durante unos pocos cientos de metros (yardas).
Está clasificado como monumento nacional.
O elevador da Glória é porventura o maior ex líbris de Lisboa. 15 famílias, uma cidade e um país de luto porque alguém fez mal o seu trabalho. Não sei se foi erro do motorista, da manutenção ou a falta de sistemas de segurança/salvaguarda em caso de falha. Mas que ardam no… pic.twitter.com/gSXvY671Jx — Alex B. (@maisumcarneiro) September 3, 2025
Lisboa recibió alrededor de 8,5 millones de turistas el año pasado, y el tranvía es una atracción popular.