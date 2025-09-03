La Casa Blanca reporta baja del 97% en flujo de migrantes centroamericanos a EU

El presidente Donald Trump habla durante un evento sobre la reubicación de la sede del Comando Espacial de Estados Unidos, de Colorado a Alabama, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el martes 2 de septiembre de 2025, en Washington. Foto: AP Foto/Mark Schiefelbein

WASHINGTON (apro) .- La Casa Blanca reportó, como lo último en los logros del presidente Donald Trump en seguridad fronteriza, una baja del 93% en lo que va de este año respecto a las cifras de 2024, de intentos de ingreso a Estados Unidos de posibles inmigrantes indocumentados.

“Más posibles inmigrantes indocumentados se están regresando en lugar de hacer el viaje peligroso a nuestra frontera sur y también ha declinado dramáticamente el intento de ingreso de niños migrantes que viajan solos”, informó la Casa Blanca.

El comunicado de prensa develado por el gobierno de Trump matiza que es de destacarse la caída en el intento de cruces de menores de edad por la frontera sur, que colinda con la del norte de México, porque esas acciones las llevan a cabo los traficantes de personas.

“Es un hecho que la migración hacia el norte procedente de países de Centroamérica bajó 97% este año, mientras que el cruce de niños solos se redujo 93% en el mismo periodo de tiempo”, se destacó en el comunicado divulgado por la Casa Blanca.

“Después de años de políticas de fronteras abiertas inducidas por los demócratas que hicieron de Estados Unidos un imán para la peligrosa migración sin revisión, las reducciones en los cruces son otra señal de que funciona el trabajo del presidente Trump sobre seguridad en la frontera”, concluyó la Casa Blanca.

En los últimos días, el presidente Trump declaró que por la frontera sur de su país ya no entran ni inmigrantes ni drogas ilícitas; “cero, cero, cero”, sostuvo el mandatario.

Trump asegura que el éxito de su política en su seguridad fronteriza se deriva de las órdenes ejecutivas que ha firmado y que autorizaron el despliegue de 10 mil elementos a la frontera sur, bajo la supervisión y dirección del Comando Sur.

Además de la militarización de la frontera de Estados Unidos que colinda con la del norte de México, Trump ordenó a la DEA, al FBI, USMarshall y ATF, entre otras agencias federales a coadyuvar las acciones detención de inmigrantes que realiza la Patrulla Fronteriza.