Putin y Xi discuten posibilidad de vivir hasta 150 años en micrófono abierto ¿Qué dijeron?

En un momento espontáneo durante la conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial, Xi habló de predicciones sobre longevidad humana mientras caminaba junto a Putin.. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Durante el desfile militar en Beijing que conmemoró el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, un micrófono abierto captó una conversación entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping. El intercambio ocurrió mientras ambos caminaban rumbo a la tribuna de observación junto al líder norcoreano Kim Jong Un. El momento fue transmitido por la televisión estatal china y replicado posteriormente en medios internacionales, informó Reuters el 3 de septiembre de 2025.

Comentarios sobre biotecnología y longevidad

Según la transcripción recogida por Reuters, el traductor de Putin mencionó que “la biotecnología está en continuo desarrollo” y agregó que “los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente; cuanto más vivas, más joven te vuelves, e incluso puedes alcanzar la inmortalidad”.

En respuesta, Xi Jinping fue escuchado diciendo en chino: “Algunos predicen que en este siglo los humanos podrán vivir hasta los 150 años”. De acuerdo con Reuters, Kim Jong Un observaba la escena con una sonrisa, aunque no quedó claro si la conversación fue traducida para él.

Xi habló de paz y guerra en su discurso

Minutos después del diálogo captado por el micrófono, Xi Jinping comenzó su discurso frente a más de 50 mil asistentes. El presidente chino señaló que el mundo enfrentaba una elección entre “paz o guerra”, mientras pasaba revista a tropas y armamento avanzado, incluyendo misiles hipersónicos y drones navales, según Reuters.

Putin asistió a la cumbre de Beijing

Putin había llegado a China el domingo previo para participar en una cumbre organizada por Beijing. Más de 20 líderes de países no occidentales, entre ellos el primer ministro indio Narendra Modi, acudieron al encuentro. Según Reuters, Putin y Xi firmaron más de 20 acuerdos en temas que abarcaron desde energía hasta inteligencia artificial, además de un nuevo gasoducto cuyo financiamiento y precios no fueron revelados.

Confirmación posterior de Putin

Horas después del incidente, Putin confirmó ante la prensa que él y Xi habían discutido la posibilidad de extender de forma significativa la expectativa de vida humana, informó Reuters. El medio agregó que, aunque se trató de un momento espontáneo, la conversación se produjo en un evento altamente coreografiado.

Reuters recordó que Xi Jinping eliminó en 2018 los límites de mandato presidencial en China, lo que le permitió continuar en el poder. De manera similar, Vladimir Putin impulsó reformas en la legislación rusa que le permiten mantenerse en el gobierno más allá de lo que establecían los periodos anteriores.

El episodio del micrófono abierto se sumó a las pocas ocasiones en que conversaciones privadas de líderes son captadas en transmisiones oficiales. Reuters destacó que este tipo de momentos resultan inusuales en actos tan planificados como el desfile en Beijing, donde participaron tropas, vehículos blindados y armamento de última generación.