Un tribunal prohíbe a Trump deportar venezolanos en virtud de una ley del siglo XVIII

MADRID (EUROPA PRESS) - Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ordenó al Gobierno de Donald Trump que se abstenga de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a supuestos delincuentes venezolanos, entre otras razones porque no cabe suponer que exista "invasión" alguna que lo justifique.

El Gobierno se había agarrado a este controvertido instrumento legal para agilizar la deportación de supuestos miembros del Tren de Aragua, el grupo contra el que precisamente dijo actuar el jueves Trump para justificar un ataque contra una barca en la que murieron 11 personas.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, en respuesta a un recurso iniciado por migrantes en Texas, ha dado por válidos los argumentos de una instancia inferior en un fallo que, por dos votos a uno, ha vuelto a suponer un golpe contra las tesis de la Casa Blanca.

"Que un país aliente a sus residentes y ciudadanos a entrar en este país ilegalmente no es el equivalente moderno a enviar una fuerza armada y organizada para ocupar, perturbar o dañar a Estados Unidos", reza el texto, recogido por CBS News.

El voto disidente corrió a cargo del juez Andrew Oldham, propuesto por Trump, que lamentó que para el actual presidente "las normas son diferentes". En este sentido, ha asegurado que "ni una sola vez" los tribunales habían cuestionado la invocación de dicha ley, pese a que su uso más reciente data de la II Guerra Mundial.