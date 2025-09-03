Vuelven a lanzar piedras a Milei en el cierre de campaña en Buenos Aires

El presidente Javier Milei encabeza un mitin de campaña previo a las elecciones legislativas provinciales en Moreno, provincia de Buenos Aires. Foto: Natacha Pisarenko / AP

BUENOS AIRES (AP).— El presiente argentino Javier Milei acusó a la oposición de estar dispuesta a “cargar con vidas humanas” y pidió a los votantes terminar con la “tiranía” del kirchnerismo al cerrar el miércoles la campaña del oficialismo para las elecciones provinciales del próximo domingo en Buenos Aires en medio de un clima de alta tensión social.

Por segundo acto consecutivo, manifestantes anti-gobierno lanzaron piedras contra la comitiva presidencial cuando se retiraba del acto, mientras un periodista resultó herido en la cabeza tras recibir un botellazo y la policía tuvo que intervenir para dispersar las protestas en la localidad bonaerense de Moreno.

Según imágenes de la televisión local, agentes federales se llevaron varias personas detenidas. Las autoridades por el momento no dieron cifras.

Milei lanzó duras acusaciones contra el kirchnerismo, peronismo de centro-izquierda que lo antecedió en el poder y que actualmente gobierna la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país que el domingo elegirá diputados provinciales y consejeros municipales.

Si bien se trata de una votación local, Milei la considera un test para medir el apoyo a su gestión de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre que definirán el mapa del Congreso hasta el final de su mandato en 2027.

“Esto para ellos se trata de poder y si se tienen que cargar con vidas humanas no les importa”, expresó el presidente durante el evento que tuvo lugar en un club de futbol barrial en uno de los distritos más pobres del conurbano bonaerense.

“No se olviden que en este kirchnerismo inmundo se cargaron con la vida del fiscal (Alberto Nisman) Nisman”, señaló en alusión al fiscal federal que investigaba a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por el presunto encubrimiento de los responsables de un atentado terrorista contra una mutual judía en 1994 y que apareció muerto en su apartamento antes de exponer ante el Congreso.

La justicia concluyó que Nisman fue asesinado, pero todavía no dio con los responsables.

Milei añadió que “tenemos enfrente a lo peor de la política que en un estado total de desesperación recurre a la violencia como única respuesta ante el avance imparable de las ideas de la libertad”, mientras en las afueras del predio decenas de personas protestaban contra las políticas de ajuste de su gobierno.

“Es por eso que estas elecciones se tratan de liberar a la provincia de la tiranía kirchnerista y sus amigos del poder”, apuntó.

La caravana que trasladaba al presidente fue atacada por piedras arrojadas por un grupo de jóvenes que se encontraban en las afueras del predio. No se reportaron heridos en la comitiva presidencial.

Hace una semana, Milei tuvo que interrumpir una caravana por las calles de otra localidad bonaerense cuando manifestantes le arrojaron piedras y otros proyectiles.

El miércoles se registraron violentos choques entre partidarios de Milei que asistieron acto y grupos locales que se manifestaban contra el gobernante. El periodista de América TV, Christian Mercatante, sufrió una herida cortante en la cabeza por un botellazo y tuvo que ser asistido. No identificó a los agresores.

Más temprano, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, había advertido al gobierno que no estaban dadas las condiciones de seguridad para el acto de Moreno debido al descontento social por las políticas de ajuste y las recientes denuncias de corrupción que salpican a su hermana Karina Milei.