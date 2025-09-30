Trump se burla de sus opositores al ritmo del Jarabe Tapatío (Video)

Hakeem Jeffries y Chuck Schumer en el video de burla . Foto: Truth Social @realDonaldTrump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente estadunidense Donald Trump se burló este lunes de congresistas demócratas en un video publicado en su cuenta de su red Truth Social.

La publicación del video se da en medio del posible cierre del gobierno federal este miércoles en caso de que republicanos y demócratas no lleguen a un acuerdo sobre el gasto gubernamental.

Trump publicó un video generado por inteligencia artificial burlándose con lenguaje soez y vulgar del líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y el coordinador de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, apenas horas después de recibirlos en una reunión en el Despacho Oval.

#latinos ? original sound - Notijax @notijaxnotijax ?? Escándalo: Presidente Trump publica video de IA contra Schumer y Jeffries. El presidente compartió un polémico video generado con inteligencia artificial en el que aparece Chuck Schumer diciendo frases que nunca pronunció y Hakeem Jeffries caricaturizado con sombrero, bigote falso y música de mariachi. La publicación ha desatado críticas de ambos líderes demócratas, quienes denunciaron el montaje como un acto de burla y racismo en medio de la tensión por el inminente cierre de gobierno. ?? Más info veraz y oportuna: Síguenos en notijax.com y redes sociales #latinosenflorida

El video muestra a los opositores como si hablaran con la prensa después de la reunión, pero con un audio falso, y con la música del son tradicional mexicano “Jarabe Tapatío” de fondo. A Jeffries se le añadió digitalmente un sombrero tradicional mexicano y un bigote.

En el audio falso, Schumer dice que los demócratas "ya no tienen votantes, por culpa de nuestra estupidez progresista y trans" y que "si les damos cobertura médica a todos estos inmigrantes ilegales, podríamos ponerlos de nuestro lado para que voten por nosotros", entre otras frases salpicadas con palabras altisonantes y alusiones racistas.

Jfc. After Schumer and Jeffries meeting with Trump today, he posted this AI video of them calling them “woke pieces of shit.”



MAGA has no interest in governing, no interest in working with us, they DO NOT give a shit about the American people. WE CANNOT GIVE THEM AN INCH. pic.twitter.com/0s8oyfjThw — Michelle Kinney (@MichelleKinney) September 30, 2025

El audio parece ser una referencia a un argumento para el cierre del gobierno impulsado por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y otros líderes republicanos, que señalan que una de las demandas demócratas es revertir las disposiciones de la cobertura médica en la ley republicana recientemente promulgada, incluyendo disposiciones destinadas a excluir a los no ciudadanos de las prestaciones públicas.

Trump se reunió con Jeffries por primera vez el lunes.

Respuestas

Ambos congresistas respondieron en la red X.

Bigotry will get you nowhere.



Cancel the Cuts. Lower the Cost. Save Healthcare.



We are NOT backing down. pic.twitter.com/D0xyFiIGkC — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) September 30, 2025

"La intolerancia no te llevará a ninguna parte. Cancelen los recortes. Reduzcan el costo. Salven la atención médica. NO vamos a dar marcha atrás", dijo Jeffries, quien también publicó una foto de Trump con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Schumer a su vez dijo: “Si creen que su cierre es una broma, esto demuestra lo que todos sabemos: no se puede negociar. Solo se pueden hacer berrinches”.