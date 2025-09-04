Asistentes de Kim Jong-Un limpian rastros de su ADN tras cumbre con Putin en China (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El personal que acompañó a Kim Jong-Un a Beijing para la cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin fue captado eliminando todo rastro de las huellas dactilares del dictador norcoreano.

En un video difundido por el periodista ruso Alexander Yunashev a través de su canal de Telegram, se ve a una de las asistentes del líder supremo de Corea del Norte retirando el vaso que había utilizado.

Al mismo tiempo, otro miembro del equipo está limpiando minuciosamente el respaldo de la silla, el reposabrazos y el asiento donde estuvo Kim Jong-Un, así como la mesa donde colocó su vaso durante la reunión del miércoles con el presidente de Rusia.

“Después de la finalización de las negociaciones, el personal que acompañaba al jefe de Corea del Norte eliminó cuidadosamente todas las huellas de la presencia de Kim”, dijo Yunashev.

Tras su encuentro con Vladimir Putin, todos los rastros de Kim Jong Un fueron eliminados. Se retiró el vaso del que bebió y se limpió minuciosamente la silla en la que se sentó.

“Se llevaron el vaso del que bebió, limpiaron la tapicería de la silla y aquellas partes de los muebles que el líder coreano había tocado”, explicó.

Los mandatarios se reunieron en el marco de la celebración en Beijing para conmemorar el 80 aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial.

Kim Jong-Un también tomó otras medidas de seguridad, ya que el tren blindado “Taeyangho” en el que viajó a China cuenta con un baño privado especialmente diseñado para evitar la filtración de rastros biológicos que pudieran ser utilizados para obtener información sobre su salud, según el medio japonés Nikkei.

“La condición física del líder supremo tiene un gran impacto en el régimen norcoreano. Corea del Norte hace un esfuerzo particular por aislar todo lo relacionado con eso, como el cabello y el excremento”, comentó un funcionario de inteligencia de Corea del Sur.

En anteriores viajes a otros países, los acompañantes del líder supremo norcoreano han limpiado meticulosamente las habitaciones de hotel donde se hospeda, así como los objetos que usa, con el fin de eliminar cualquier resto biológico de Kim Jong-Un. Además, siempre utiliza bolígrafos propios, declaró el diario japonés.

Para una cumbre que se llevó a cabo en Singapur en 2018, donde se reunió con el presidente estadunidense Donald Trump, Kim Jong-Un viajó con su baño propio.

En 2019, mientras viajaba hacia Hanói, la capital de Vietnam, para otro encuentro con Trump, el líder supremo norcoreano fue visto fumando afuera de su tren mientras su hermana Kim Yo-Jong recolectaba sus colillas.

Estos hechos no son excepcionales entre los representantes de los países, pues el presidente ruso Vladimir Putin también ha llamado la atención por acciones relacionadas a la protección de sus datos biológicos.

Según los periodistas Regis Gente y Mikhail Rubin, desde 2017 los asistentes del mandatario se han encargado de recolectar sus desechos. Presuntamente, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSO, por sus siglas en ruso) recoge su orina y heces fecales en bolsas aseguradas y luego son transportadas en maletas especiales hacia Moscú.

En 2019, en una visita del presidente ruso a Francia, se dio a conocer un video en el que se observa a Putin entrar al baño junto con seis hombres que parecen ser sus guardaespaldas, y después uno de ellos fue visto saliendo con una pequeña maleta.