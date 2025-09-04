Yate de lujo se hunde en Turquía minutos después de ser inaugurado (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A escasos minutos de haber sido inaugurado, un yate de lujo se volcó y se hundió frente a la costa de Zonguldak, un destino turístico ubicado al norte de Turquía.

El barco Dolce Vento está valuado en 40 millones de liras turcas, que equivalen a casi un millón de dólares. De acuerdo con reportes, fue construido en un astillero local hace cinco meses, por lo que se consideraba prácticamente nuevo.

En redes sociales se viralizaron imágenes impactantes del momento en que el yate tuvo problemas después de zarpar y se sumergió poco a poco en el mar.

???? | Un yate de lujo valorado en 1,2 millones de dólares se hundió tan solo 15 minutos después de ser botado en la provincia de Zonguldak, al norte de Turquía.



Los clips muestran cómo la embarcación se inclinó e inmediatamente los tripulantes, incluido el propietario, el capitán y dos marineros, saltaron al agua para ponerse a salvo.

Testigos indicaron que el Dolce Vento permaneció a flote por solo 15 minutos, y que las cuatro personas a bordo, nadaron hasta la orilla sin presentar heridas de gravedad.

Tras el percance, llegaron elementos de la Guardia Costera turca y especialistas del astillero. Aunque no se reportaron lesionados, fallecidos ni desaparecidos, continúan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, las autoridades indicaron el naufragio podría estar relacionado con una falla de ingeniería, ya que se intentaron maniobras de estabilización, pero los esfuerzos no fueron suficientes.

El caso mortal del yate Bayesian

Esta no es la primera vez que se viraliza el hundimiento de un yate de lujo. En agosto de 2024, un incidente similar ocurrió en Sicilia, Italia, cuando el barco Bayesian se sumergió en medio de una tormenta.

La embarcación se encontraba a 800 metros del puerto de Porticello en Palermo, donde pasó un torbellino marino, que, combinado con las malas condiciones climáticas, volcó el velero y provocó la muerte de siete personas, mientras otras 15 sobrevivieron.

Los fiscales que llevaron el caso dijeron que el hecho fue “extremadamente súbito” y que posiblemente se debió a un potente viento que descendió de la tormenta y se esparció al tocar la superficie. Las personas fallecidas fueron el chef y seis pasajeros que quedaron atrapados en la cabina.

El yate, de 56 metros de eslora y mástil de 72.3 metros, era propiedad del millonario británico Mike Lynch, quien se encontraba en el Bayesian acompañado de 12 invitados y 10 miembros de la tripulación para celebrar la absolución del británico tras un juicio por fraude en Estados Unidos.