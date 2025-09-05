¿Cuáles son los límites judiciales de la estrategia bélica de Trump contra el narcotráfico?

WASHINGTON (apro).-El presidente Donald Trump está utilizando "el acta de guerra" para combatir al trasiego de drogas en aguas y territorios internacionales.

Marco Rubio, el secretario de Estado, ha dejado muy en claro que bajo la prerrogativa de Trump como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de este país, va a seguir utilizando al Pentágono para combatir al crimen organizado.

¿Aquí hay un nuevo debate en Washington porque bajo qué orden judicial? ¿Qué Corte Federal ha autorizado Trump para ejecutar a personas, matar a personas sospechosos de estar trasegando drogas a los Estados Unidos en aguas o territorio internacional?