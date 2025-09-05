Despiden a médicos por grabar VIDEO en TikTok burlándose de pacientes

Personal de Clínica Sansum fue despedido tras un video viral en TikTok que mostraba una conducta considerada irrespetuosa hacia pacientes.. Foto: Canva (foto ilustrativa)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Varios empleados de la Sansum Clinic fueron despedidos después de la difusión de un video en TikTok en el que aparecían burlándose de pacientes en un centro de atención médica en Santa Bárbara.

El material fue grabado en el área de atención urgente conocida como Pesetas Urgent Care. En las imágenes, el personal posaba frente a manchas visibles en camas y sillas de examen, mientras añadían frases como “Adivina la sustancia” o “¿Los pacientes pueden dejarles regalos?”.

El video se compartió en redes sociales y rápidamente se viralizó, generando reacciones de indignación por el comportamiento mostrado. Las imágenes circularon ampliamente en plataformas como TikTok, X, Instagram y Reddit, con comentarios que cuestionaban la ética y profesionalismo de quienes participaron en la grabación.

Reacción de la institución

La administración de Sansum Clinic actuó de inmediato tras conocer el hecho. Inicialmente, los empleados involucrados fueron puestos en licencia administrativa mientras se llevaba a cabo una revisión interna. Menos de 48 horas después, el personal fue despedido por lo que la institución calificó como una conducta incompatible con los valores del centro médico.

En un comunicado oficial, Sutter Health, organización a la que pertenece Sansum Clinic, señaló que la conducta mostrada constituía una violación directa de sus políticas internas. Además, reiteró que no se tolerarán acciones que falten al respeto hacia los pacientes y que se continuará reforzando el compromiso con la dignidad y el cuidado responsable en la atención médica.

Indignación pública por video de personal médico

El video provocó una ola de críticas entre usuarios de internet y miembros de la comunidad. Los comentarios en redes sociales lo describieron como deshumanizante y ofensivo hacia los pacientes.

El impacto también se trasladó a plataformas de reseñas en línea, donde la clínica recibió una cantidad considerable de valoraciones negativas. Decenas de usuarios calificaron la atención del centro con la puntuación más baja y expresaron desconfianza hacia el personal tras lo ocurrido.

Antecedentes de Sansum Clinic

Sansum Clinic es una institución con más de un siglo de historia, fundada en 1921 en Santa Bárbara, California. A lo largo de su trayectoria ha sido reconocida por ofrecer servicios médicos integrales en la región de la costa central y sur del estado.

La clínica cuenta con múltiples centros de atención y está asociada a Sutter Health, una de las principales organizaciones de salud sin fines de lucro en California. Con este antecedente, el caso representa uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente de la institución.

Repercusiones laborales y sociales

Los empleados implicados perdieron sus puestos de trabajo y fueron removidos de manera definitiva de la clínica. La decisión fue respaldada por la administración central, que subrayó la importancia de mantener estándares estrictos en el comportamiento del personal.

La repercusión social del caso llevó a la institución a anunciar medidas adicionales de capacitación y vigilancia para evitar que situaciones similares se repitan. Estas medidas incluyen talleres sobre ética médica, uso responsable de redes sociales y respeto a la privacidad del paciente.