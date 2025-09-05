El influencer de Dios: El Papa canonizará este domingo a Carlo Acutis, el primer santo millennial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Este domingo 7 de septiembre será la canonización de los jóvenes Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, los primeros beatos que serán elevados a los altares por el Papa León XIV. La canonización de Carlo Acutis se iba a llevar a cabo en abril, pero quedó suspendida tras el fallecimiento del papa Francisco.

Considerado ya como el primer “santo influencer” de la Iglesia Católica, Carlo Acutis dedicó su vida a evangelizar y a llevar la palabra de Dios por medio de internet.

El llamado "Ciberapóstol de la Eucaristía", Carlo Acutis, murió en el año 2006 a los 15 de edad debido a una leucemia fulminante, diciendo a su madre durante el proceso de su enfermedad, que ofreció su sufrimiento “por el Papa y por la Iglesia”. A pesar de su corta vida, su testimonio dejó una huella profunda en quienes lo conocieron y en miles de personas que después descubrieron su historia.

Fue beatificado en octubre de 2020, que es cuando la iglesia católica reconoce que la persona vivió con virtudes heroicas y puede ser venerada públicamente en ciertas regiones, siendo este el paso previo a la santidad.

Acutis nació en Londres el 3 de mayo de 1991, pero creció en Milán, Italia, donde desde temprana edad mostró una profunda sensibilidad espiritual, que se vio reflejada cuando a los 7 años pidió recibir la Primera Comunión.

Desde entonces, rezaba el rosario diario, asistía cada domingo a misa, se confesaba cada semana y tenía una particular devoción por la Eucaristía, a la que llamaba “mi autopista al cielo”.

Para que Carlo Acutis fuera elevado a los altares, debieron de comprobarse dos milagros: uno que lo volviera beato y otro que lo volviera santo.

La canonización se llevará a cabo en la Plaza de San Pedro a las 10:00 a.m. hora de Italia y a las 2:00 am, tiempo de México. Será transmitida por internet a través de Vatican Media. (https://www.youtube.com/channel/UCnB5vfb9FMMNTnC6-kAT3fQ)