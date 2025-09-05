EU ordena el despliegue de 10 aviones F-35 a Puerto Rico en medio de la tensión en el Caribe

Estados Unidos ordenó el despliegue de diez aviones de combate F-35 a un aeródromo en Puerto Rico para realizar operaciones contra carteles de droga, indicaron dos fuentes oficiales citadas por la agencia de noticias Reuters. Este movimiento se suma al reciente despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe, mientras acusa al Gobierno venezolano de presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que ha elevado las tensiones entre los dos países.

Washington aumenta el escenario de tensiones en el Caribe.

El Gobierno de Donald Trump ordenó el despliegue de diez aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico, lo que incrementa la ya numerosa presencia militar estadounidense en el sur del Caribe, tras los despliegues de los últimos días.

Según dos fuentes oficiales citadas por la agencia de noticias Reuters, el movimiento se produce con el objetivo de realizar operaciones contra los carteles de la droga y organizaciones narcoterroristas designadas que, según EU, operan en esa zona. Se espera que los aviones lleguen a su destino a finales de la próxima semana, agregaron.

Se trata del mismo argumento que Estados Unidos utilizó el pasado 19 de agosto cuando envió buques de guerra, con más de 4,500 soldados a bordo, cerca a las costas venezolanas, al tiempo que apuntó contra el llamado Cártel de los Soles, que vincula al Gobierno de Nicolás Maduro.

Posteriormente, el pasado 26 de agosto, la Administración Trump volvió a fortalecer su presencia naval en la zona con el envío de otros navíos: el USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear.

La alarma que ya había escalado en la región, y principalmente en Caracas, por el despliegue naval, cruzó una nueva línea cuando el pasado 2 de septiembre Estados Unidos atacó una embarcación, que según aseguró el presidente Donald Trump, procedía de Venezuela y transportaba drogas. En el acto murieron 11 personas, calificadas por el mandatario como “terroristas” del Tren de Aragua.

Las autoridades estadounidenses no han revelado qué justificación legal utilizaron para ese asalto aéreo ni especificado qué drogas había a bordo, mientras Amnistía Internacional exigió una investigación completa para esclarecer lo ocurrido.

La decisión de Trump de hacer estallar la supuesta embarcación don drogas que transitaba por el Caribe, en vez de incautarla y detener a su tripulación, es sumamente inusual y evoca recuerdos de la lucha de Estados Unidos contra grupos extremistas como Al Qaeda.

Aunque el Gobierno de Maduro señaló que las imágenes del presunto ataque mostradas por Estados Unidos fueron hechas con inteligencia artificial, Caracas sí reconoce el despliegue por el que alerta como un intento de "intervención militar", motivo por el que incluso, el jueves 28 de agosto, pidió la mediación de la ONU.

El Pentágono acusa a Venezuela de sobrevolar buque de guerra estadunidense

Dos aviones de combate F-16 venezolanos sobrevolaron el destructor de la Armada estadounidense USS Jason Dunham, en el Caribe, el jueves 4 de septiembre, según un funcionario estadounidense citado por Reuters.

"Hoy, dos aeronaves militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Armada de Estados Unidos en aguas internacionales", declaró el Pentágono en un comunicado, calificándolo de "acto altamente provocador".

"Se recomienda encarecidamente al cártel que gobierna Venezuela que no realice ningún otro esfuerzo para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el Ejército estadounidense", agregó.

El Gobierno de Donald Trump ha acusado directamente a Maduro de dirigir el Cártel de los Soles que Caracas sostiene que no existe.

El Dunham es uno de al menos siete buques de guerra estadounidenses desplegados en el Caribe, con más de 4.500 marineros e infantes de marina a bordo, en un repunte militar que ha generado preocupación en Caracas.

¿Hasta dónde escalará la tensión en el Caribe?

En total, al menos siete buques de guerra estadounidenses y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear se encuentran en la región o se espera que lleguen pronto, además de los miles de uniformados a bordo. Infantes de marina y marineros de la 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina de Estados Unidos han estado realizando entrenamiento anfibio y operaciones de vuelo en el sur de Puerto Rico, en los últimos días.

Una situación que también ha despertado preocupación en la isla. De hecho, el pasado 2 de septiembre, la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) pidió a la ciudadanía "calma", "evitar la especulación" y "acudir a fuentes oficiales" para obtener "información confiable" tras la polémica desatada por el apoyo de las autoridades a los ejercicios militares que realizan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el archipiélago, en medio de la escalada de tensión con Venezuela.

Al tiempo que aumenta su despliegue militar, Estados Unidos endurece el tono frente al Gobierno de Maduro. El jueves 4 de septiembre, en medio de su visita a Ecuador, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó al líder chavista de ser un "narcotraficante" y "terrorista", prófugo de la Justicia estadounidense.

Un día antes, el miércoles 3 de septiembre, el secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth, advirtió que habría más operativos militares en el Caribe y aseguró que "Maduro debería estar preocupado".

En los últimos días, Nicolás Maduro ha acusado al Gobierno de Donald Trump de buscar un cambio de régimen en Venezuela, pero alerta que no lo permitirá. También ha señalado que la primera potencia pretende obtener "gratis" el petróleo y otros recursos venezolanos.

En el marco del cruce de amenazas, advertencias y tensiones, el Gobierno venezolano llamó a sus ciudadanos a unirse a una milicia voluntaria destinada a apoyar a las Fuerzas Armadas en caso de ataque. Ante ese panorama, realizó campañas de reclutamiento que Maduro calificó de “exitosas” sin revelar el número de nuevos reclutas.

Y el jueves, el presidente venezolano llamó a quienes se inscribieron en las últimas dos semanas a acudir este viernes 5 de septiembre a la “primera activación” para defender al país.

“Vamos a hacer la primera activación de todos los alistados y alistadas, de toda la Milicia Nacional en su conjunto, y de los reservistas, para incorporarse a la gran jornada organizativa y de movilización de fuerzas, por primera vez en la historia militar del país”, sostuvo el líder chavista.

Con Reuters y EFE