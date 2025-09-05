Google debe pagar más de 425 mdd en daños por casi una década de espionaje en teléfonos inteligentes

Un cartel se exhibe en un edificio de Google en su campus de Mountain View, California, el 24 de septiembre de 2019. Foto: Foto AP/Jeff Chiu, Archivo

SAN FRANCISCO (AP).- Un jurado federal ordenó a Google pagar 425.7 millones de dólares por espiar indebidamente los teléfonos inteligentes de los usuarios durante un período de intrusiones que duró casi una década.

El veredicto, alcanzado el miércoles en el tribunal federal de San Francisco, siguió a un juicio de más de dos semanas en una demanda colectiva que cubre alrededor de 98 millones de teléfonos inteligentes que operaron en los Estados Unidos entre el 1 de julio de 2016 y el 23 de septiembre de 2024. Eso significa que los daños totales otorgados en el caso de hace cinco años ascienden a alrededor de 4 dólares por dispositivo.

Google negó haber rastreado indebidamente la actividad en línea de personas que creían haberse protegido con controles de privacidad. La compañía mantuvo su postura a pesar de que el jurado de ocho miembros concluyó que Google había estado espiando, violando las leyes de privacidad de California.

“Esta decisión no comprende el funcionamiento de nuestros productos y la apelaremos”, declaró el jueves el portavoz de Google, José Castañeda. “Nuestras herramientas de privacidad permiten a los usuarios controlar sus datos, y cuando desactivan la personalización, respetamos esa decisión”.

Los abogados que presentaron la demanda argumentaron que Google había utilizado los datos recopilados de los teléfonos inteligentes sin el permiso de los usuarios para vender anuncios adaptados a sus intereses individuales, una estrategia que le permitió a la compañía obtener miles de millones de dólares en ingresos adicionales. Los abogados enmarcaron estas ventas de anuncios como una especulación ilegal que ameritaba una indemnización de más de 30 mil millones de dólares.

Aunque el jurado llegó a un cálculo mucho más bajo de los daños, uno de los abogados que presentó el caso contra Google celebró el resultado como una victoria para la protección de la privacidad.

“Esperamos que este resultado envíe un mensaje a la industria tecnológica de que los estadounidenses no se quedarán de brazos cruzados mientras su información se recopila y monetiza contra su voluntad”, dijo el abogado John Yanchunis del bufete Morgan & Morgan.

El veredicto del jurado de San Francisco se produjo un día después de que Google evitó el intento del Departamento de Justicia de EU de desmantelar la compañía en un caso antimonopolio histórico en Washington, D.C., dirigido contra su motor de búsqueda dominante.

Un juez federal que había declarado que el motor de búsqueda de Google era un monopolio ilegal ordenó cambios menos radicales, incluyendo la obligación de la compañía de compartir algunos de sus datos de búsqueda con sus competidores.