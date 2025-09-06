Maduro promete defender la soberanía de Venezuela mientras aumentan las tensiones con EU

CARACAS, Venezuela (AP).- El presidente Nicolás Maduro se ha comprometido a defender la soberanía de Venezuela ante el aumento de la tensión por el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe . Instó al presidente Donald Trump a dialogar para evitar conflictos.

Los comentarios del viernes por la noche se produjeron tres días después de que el gobierno de Trump dijera que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque en el Caribe, hundiendo un barco que, según afirmó, era de la banda venezolana Tren de Aragua que contrabandeaba drogas a Estados Unidos. El ataque mató a 11 personas, y Caracas ha cuestionado el relato estadounidense.

“Venezuela siempre está dispuesta al diálogo, pero exigimos respeto”, declaró Maduro en un discurso en una base militar en Caracas. “Ninguna de nuestras diferencias justifica un conflicto militar de alto impacto en Sudamérica”.

El ataque ha irritado a toda América Latina, una región que ha sufrido los efectos a largo plazo de incursiones estadounidenses anteriores.

Vestido de camuflaje, Maduro supervisó una ceremonia en la que ordenó la movilización de milicias civiles y dijo que habrá “lucha armada” en caso de cualquier ataque.

Washington ha desplegado más de 4 mi tropas y activos navales en la región, alegando que la medida está dirigida contra los cárteles de la droga latinoamericanos. Las autoridades estadounidenses no han sugerido una incursión terrestre en Venezuela, pero Maduro denunció la concentración de tropas como una amenaza de invasión.

Acusó a Estados Unidos de inventar acusaciones de narcotráfico para justificar un cambio de régimen, y señaló la decisión de Washington el mes pasado de duplicar su recompensa por el arresto de Maduro a 50 millones de dólares.

La vaga amenaza de una intervención estadounidense ha sido durante mucho tiempo una carta que Maduro ha jugado para conseguir apoyo en la nación sudamericana en medio de un apoyo político menguante.