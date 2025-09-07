Empleados del metro de Londres se van a huelga y paralizan el sistema

Londres
Empleados del metro de Londres se van a huelga y paralizan el sistemaEl Sindicato de Ferrocarriles, Marítimos y Transportes exige mejorar salarios y condiciones laborales para conductores y trabajadores de mantenimiento.
LONDRES (AP).- Este día, miles de empleados del metro de Londres iniciaron el una serie de huelgas por salarios y condiciones laborales que amenazan con paralizar el sistema de metro utilizado por millones de personas cada día.
El Sindicato de Ferrocarriles, Marítimos y Transportes dijo que sus miembros, incluidos conductores y trabajadores de mantenimiento, harán huelga en varios momentos hasta el jueves.
El operador de tránsito Transport for London dijo que los servicios se vieron gravemente interrumpidos el domingo y se espera que haya pocos o ningún tren circulando de lunes a jueves.
La empresa afirma haber ofrecido a sus empleados un aumento salarial del 3,4%, pero el sindicato se resiste a una reducción de la jornada laboral de 35 a 32 horas. TfL afirma que no puede permitírselo.
El sindicato sostiene que el número de personas que trabajan en el metro se ha reducido a dos mil desde 2018, “y nuestros miembros están sintiendo la tensión de los turnos extremos”.
Por el momento no están previstas conversaciones entre el sindicato y la dirección, y el sindicato pidió al alcalde Sadiq Khan que intervenga para poner fin a la disputa.