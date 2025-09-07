Empleados del metro de Londres se van a huelga y paralizan el sistema

Un cartel del metro de Londres en la estación Westminster con la Torre Queen Elizabeth al fondo, que sostiene la campana conocida como Big Ben en Londres, el 15 de marzo de 2021.. Foto: Foto AP/Alastair Grant, archivo

LONDRES (AP).- Este día, miles de empleados del metro de Londres iniciaron el una serie de huelgas por salarios y condiciones laborales que amenazan con paralizar el sistema de metro utilizado por millones de personas cada día.

El Sindicato de Ferrocarriles, Marítimos y Transportes dijo que sus miembros, incluidos conductores y trabajadores de mantenimiento, harán huelga en varios momentos hasta el jueves.

El operador de tránsito Transport for London dijo que los servicios se vieron gravemente interrumpidos el domingo y se espera que haya pocos o ningún tren circulando de lunes a jueves.

La empresa afirma haber ofrecido a sus empleados un aumento salarial del 3,4%, pero el sindicato se resiste a una reducción de la jornada laboral de 35 a 32 horas. TfL afirma que no puede permitírselo.

El sindicato sostiene que el número de personas que trabajan en el metro se ha reducido a dos mil desde 2018, “y nuestros miembros están sintiendo la tensión de los turnos extremos”.

Por el momento no están previstas conversaciones entre el sindicato y la dirección, y el sindicato pidió al alcalde Sadiq Khan que intervenga para poner fin a la disputa.