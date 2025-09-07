ONU alerta que las hambruna se extiende hacia el centro y el sur de la Franja de Gaza

Hambruna se extiende hacia el centro y el sur de la Franja de Gaza. Foto: europa press

MADRID (EUROPA PRESS) - El coordinador de Asuntos Humanitarios y de Ayuda de Emergencia de la ONU, Tom Fletcher, advirtió este domingo de que los últimos desplazamiento forzosos ordenados por Israel en ciudad de Gaza podrían provocar que la hambruna ya declarada en ese lugar se extienda hacia el centro y el sur de la Franja de Gaza.

El responsable de la ONU y subseretario general de esta organización resaltó que "hay una pequeña ventana hasta finales de septiembre para evitar que la hambruna se extienda hacia Deir al Balá (centro) y Jan Yunis (sur)", una ventana que "se está cerrando rápidamente".

La muerte, la destrucción, el hambre y el desplazamiento de civiles palestinos son consecuencia de elecciones que van contra el derecho internacional e ignoran a la comunidad internacional", ha denunciado.

Sin embargo, resaltó que "este horror se puede parar" y para ello pide que se permita la entrada de ayuda humanitaria, se proteja a los civiles, se aplique lo contemplado por la Corte Internacional de Justicia, se libere a los rehenes y se excarcele a los palestinos detenidos de forma arbitraria. "Alto el fuego", ha concluido Fletcher.