Padre mata accidentalmente a su hija mientras intentaba cazar un ave

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un hombre de Illinois fue acusado formalmente tras disparar contra un ave y matar accidentalmente a su hija de 14 años. El hecho ocurrió el 21 de julio de 2025 en la comunidad de Waterloo, en el condado de Monroe.

De acuerdo con el reporte del sheriff, el padre, identificado como David A. Schultheis, disparó desde el umbral de la puerta de un edificio de ladrillo hacia un ave que se encontraba dentro. La bala atravesó el ave, rompió una ventana y alcanzó a su hija Emma Schultheis, quien estaba afuera de la construcción.

La menor recibió asistencia inmediata en el lugar por parte de los equipos de emergencia. Fue trasladada a un hospital en el área metropolitana de St. Louis, donde murió a consecuencia de la herida de bala.

El sheriff del condado explicó que David había extendido solo el brazo dentro del umbral de la puerta, con la intención de evitar un rebote del proyectil en el interior. Sin embargo, el disparo salió con dirección hacia el exterior, impactando de manera fatal en su hija.

Cargos contra el padre y una segunda persona tras la muerte de la menor

El caso fue turnado a la Fiscalía del condado de Monroe y el 2 de septiembre de 2025 se presentaron cargos contra el padre por disparo imprudente con arma de fuego.

Una segunda persona, identificada como Karen A. Schwarze, también fue acusada de ocultamiento de homicidio y obstrucción de la justicia. Aunque las autoridades no detallaron la relación exacta de Schwarze con los hechos, sí confirmaron que forma parte de la investigación.

David se entregó de manera voluntaria en la cárcel del condado, donde fue fichado y posteriormente liberado en espera de proceso judicial. Schwarze también se encuentra en proceso de entrega voluntaria.

Declaración del sheriff tras el disparo que mató a la adolescente

La oficina del sheriff difundió un comunicado en el que expresó:

“No hay palabras que expresen adecuadamente el dolor y la gravedad de este suceso trágico. La muerte de un niño bajo cualquier circunstancia es profundamente devastadora. Aunque el incidente puede haber sido prevenible, nuestra obligación no es especular, sino exponer los hechos con integridad”.

Emma murió a pocos días de cumplir 15 años. La comunidad local organizó vigilias en su memoria, mientras se espera la resolución judicial del caso.

Muertes accidentales por armas de fuego en Estados Unidos

Según la organización Everytown for Gun Safety, en 2023 en Estados Unidos se registraron más de 400 muertes accidentales con armas de fuego en el país, y un porcentaje significativo de las víctimas fueron menores de edad.

Datos del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) señalan que las muertes por armas de fuego son una de las principales causas de mortalidad infantil y juvenil en Estados Unidos, superando incluso los accidentes de tráfico en algunos grupos de edad.

Los incidentes suelen ocurrir en contextos domésticos, durante cacerías recreativas o en el manejo imprudente de armas sin medidas de seguridad adecuadas.

Cómo enfrenta Illinois los casos de disparos accidentales

Los procesos judiciales por disparos accidentales suelen incluir cargos de homicidio involuntario, negligencia o disparo imprudente, dependiendo de las leyes estatales.

En Illinois, el cargo de disparo imprudente con arma de fuego se contempla en el Código Penal como un delito grave, sancionable con prisión y multas, además de la posible inhabilitación para portar armas.

Casos previos en el estado han incluido condenas de entre tres y siete años de prisión para personas responsables de muertes ocasionadas por uso negligente de armas en contextos de caza o en domicilios particulares.