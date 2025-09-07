Trump busca apoderarse del monumento conmemorativo del 11-S en Nueva York

Hagi Abucar coloca flores para su excompañera de trabajo Lindsey Herkness en el estanque reflectante sur durante la ceremonia conmemorativa del 11-S en el 23.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el 11 de septiembre de 2024, en Nueva York. . Foto: Foto AP/Yuki Iwamura, archivo

NUEVA YORK (AP).- El gobierno del presidente Donald Trump dijo el viernes que está explorando si el gobierno federal puede tomar el control del monumento y museo del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York.

El sitio en el bajo Manhattan, donde las torres gemelas del World Trade Center fueron destruidas por aviones secuestrados el 11 de septiembre de 2001, cuenta con dos estanques conmemorativos rodeados de cascadas y parapetos con los nombres de los fallecidos, y un museo subterráneo. Desde su apertura al público en 2014, la plaza conmemorativa y el museo han sido gestionados por una organización benéfica pública, ahora presidida por el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, un frecuente crítico de Trump.

La Casa Blanca confirmó que la administración ha mantenido conversaciones preliminares exploratorias sobre la idea, pero se negó a dar más detalles. La oficina señaló que el republicano se comprometió durante su campaña del año pasado a convertir el sitio en monumento nacional, protegido y mantenido por el gobierno federal.

Pero los funcionarios del Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre dicen que el gobierno federal, bajo las leyes actuales, no puede tomar control unilateralmente del sitio, que está ubicado en terrenos propiedad de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

Que el gobierno estadunidense se haga cargo de los costos y la administración del sitio tampoco “tiene sentido”, dados los esfuerzos de Trump por reducir drásticamente la burocracia federal, dijo Beth Hillman, presidenta y directora ejecutiva de la organización.

"Estamos orgullosos de que nuestras exposiciones cuenten historias de valentía y patriotismo y confiamos en que nuestro modelo operativo actual ha servido al público de manera honorable y eficaz", dijo, señalando que la organización ha recaudado 750 millones de dólares en fondos privados y ha recibido a unos 90 millones de visitantes desde su apertura.

El año pasado, el museo generó más de 93 millones de dólares en ingresos y gastó aproximadamente 84 millones de dólares en costos operativos, lo que deja un superávit de casi 9 millones de dólares cuando se incluye la depreciación, según los funcionarios del museo y sus declaraciones de impuestos más recientes disponibles.

Mientras tanto, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, expresó sus propias preocupaciones sobre una toma de control federal, citando los recientes esfuerzos de la administración Trump para influir en cómo se cuenta la historia estadounidense a través de sus monumentos y museos nacionales, incluido el Smithsonian.

La idea de la adquisición también surge apenas unos meses después de que la administración Trump redujera brevemente, pero luego restableciera, la dotación de personal en un programa federal que brinda beneficios de salud a personas con enfermedades que podrían estar relacionadas con el polvo tóxico del destruido World Trade Center.

“El Monumento Conmemorativo del 11-S pertenece a los neoyorquinos: a las familias, los sobrevivientes y los socorristas que han llevado este legado durante más de dos décadas y se han asegurado de que nunca lo olvidemos”, declaró Hochul. “Antes de interferir con este lugar sagrado, el presidente debería empezar por honrar a los sobrevivientes y apoyar a las familias de las víctimas”.

Anthoula Katsimatides, miembro de la junta directiva del museo que perdió a su hermano, John, en el ataque, dijo que no veía ninguna razón para cambiar de propietario.

“Hacen un trabajo increíble contando la historia de ese día sin edulcorarla”, dijo. “Está tan bien gestionado que no veo por qué tiene que haber un cambio. No veo qué beneficio traería”.

Sin embargo, el monumento y el museo también han sido objeto de críticas a lo largo de los años por parte de algunos miembros de la gran comunidad de familiares de las víctimas del 11 de septiembre, algunos de los cuales han criticado los precios de las entradas o pedido cambios en la composición de las exhibiciones del museo.

Los portavoces de Trump se negaron a responder a los comentarios.

En total, casi 3 mil personas murieron cuando los secuestradores estrellaron aviones comerciales contra el World Trade Center, el Pentágono y un campo en el suroeste de Pensilvania durante los atentados del 11 de septiembre. atentados del 11 de septiembre. Más de 2 mil 700 de esas víctimas perecieron en el derrumbe de las torres gemelas del World Trade Center.