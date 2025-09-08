Así reaccionó Cristina Fernández de Kirchner a la derrota del partido de Milei

La expresidenta argentina Cristina Fernández saluda a sus partidarios desde el balcón de su casa luego del cierre de urnas. Foto: AP Foto/Natacha Pisarenko

MADRID (Europa Press).- La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple desde el pasado junio una condena a seis años de prisión domiciliaria e ihabilitación de por vida por corrupción, reaccionó en su cuenta de la red social X al triunfo electoral del peronismo de este domingo.

El presidente de Argentina, Javier Milei, reconoció la derrota de su partido La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de este domingo en la provincia de Buenos Aires, donde está empadronado más de un tercio de la población de todo el país y donde la peronista Fuerza Patria ha alcanzado más del 47 por ciento de los votos, superando en 13 puntos porcentuales a la formación ultraderechista.

"¿Viste Milei? Banalizar y vandalizar el "Nunca Más", que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco. Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3 por ciento de coima de sus medicamentos, es letal", señaló Fernández en alusión a la trama de cobro de sobornos en la que estarían implicados, además del presidente, la asesora de Presidencia, Karina Milei, el hombre de confianza de ésta Eduardo Lule Menem, y el destituido director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

La exmandataria, que celebró la victoria del frente peronista Fuerza Patria saliendo al balcón de su domicilio, instó a Milei a "salir de la burbuja", tras denunciar las condiciones que enfrentan los trabajadores: "endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas".

????Cristina Fernández de Kirchner sale al balcón de su residencia para saludar a los cientos de simpatizantes que se reunieron frente a su casa tras el triunfo peronista en las elecciones provinciales de Buenos Aires https://t.co/YmGD2Iq1Yz pic.twitter.com/NwbzXOn1UW — RT en Español (@ActualidadRT) September 8, 2025

"Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo. ¡Más que nunca!", agregó.