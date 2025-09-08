Esta es la carta con contenido sexual dirigida a Epstein y presuntamente firmada por Trump

WASHINGTON (AP) — Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron el lunes una carta de contenido sexualmente sugerente dirigida a Jeffrey Epstein y presumiblemente firmada por el presidente Donald Trump, lo cual él ha negado.

La carta fue incluida como parte de un álbum de cumpleaños compilado en 2003 para Epstein, un financiero rico y bien conectado que una vez fue amigo de Trump.

Epstein se suicidó en una cárcel de Manhattan mientras esperaba juicio en 2019 por cargos que decían que abusó sexualmente y traficó con docenas de menores de edad.

Trump ha manifestado que no escribió la carta ni creó el dibujo de una mujer curvilínea que enmarca la carta, y presentó una demanda de 10 mil millones de dólares contra The Wall Street Journal por un artículo anterior sobre su vínculo con la misiva.

Lawyers for Jeffrey Epstein’s estate have given Congress a copy of the birthday book put together for the financier’s 50th birthday, which includes a letter with Trump’s signature that he has said doesn’t exist.



On Monday, House Oversight Committee members confirmed that they… pic.twitter.com/5s5bCTogW1 — The Wall Street Journal (@WSJ) September 8, 2025

"Como he dicho todo el tiempo, está muy claro que el presidente Trump no dibujó esta imagen, y no la firmó", afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado publicado en X. "El equipo legal del presidente Trump continuará con el litigio de manera enérgica".

The latest piece published by the Wall Street Journal PROVES this entire “Birthday Card” story is false.



As I have said all along, it’s very clear President Trump did not draw this picture, and he did not sign it.



President Trump’s legal team will continue to aggressively… — Karoline Leavitt (@PressSec) September 8, 2025

El subjefe de despacho de la Casa Blanca, Taylor Budowich, publicó varias fotos en X de la firma de Trump a lo largo de los años y escribió: "No es su firma".

????HERE IT IS: We got Trump’s birthday note to Jeffrey Epstein that the President said doesn’t exist.



Trump talks about a “wonderful secret” the two of them shared. What is he hiding? Release the files! pic.twitter.com/k2Mq8Hu3LY — Oversight Dems (@OversightDems) September 8, 2025

La publicación del dibujo se produce tras meses en los que Trump ha encarado una creciente presión para una mayor divulgación en el caso de Epstein y su exnovia Ghislaine Maxwell. Epstein fue acusado de pagar a menores de edad cientos de dólares en efectivo por masajes y luego abusar de ellas, mientras que Maxwell fue condenada por atraer a adolescentes para ser abusadas sexualmente por él.

También vuelve a poner bajo los reflectores la amistad de Trump con Epstein, la cual el presidente ha dicho que terminó hace dos décadas después de una desavenencia. Trump dijo recientemente que cortó lazos con Epstein porque "se robó" a mujeres jóvenes que trabajaban para el spa de su resort Mar-a-Lago, incluida Virginia Giuffre, quien fue una de las denunciantes más conocidas de tráfico sexual de Epstein.

El caso contra Epstein se presentó más de una década después de que él secretamente llegara a un acuerdo con los fiscales federales en Florida para deshacerse de acusaciones casi idénticas. Trump había indicado durante la campaña presidencial que buscaría abrir los archivos del gobierno sobre Epstein, pero gran parte de lo que el gobierno ha publicado hasta ahora ya estaba disponible.

Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes recibieron una copia del álbum de cumpleaños el lunes como parte de un lote de documentos del patrimonio de Epstein.

Foto: AP

Trump ha negado haber escrito la carta y haber hecho el dibujo, calificando un artículo sobre ello como "falso, malicioso y difamatorio".

"Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no dibujo imágenes", sostuvo Trump.

¿Qué dice la carta?

La carta publicada por la comisión se ve exactamente como la describió The Wall Street Journal en su artículo.

La misiva, que lleva el nombre y la firma de Trump, incluye un texto enmarcado por el contorno dibujado a mano de lo que parece ser una mujer curvilínea.

"Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto", dice la carta.

La divulgación de la carta se produce en medio de un impulso bipartidista en el Congreso para que se publiquen los llamados archivos de Epstein en medio de años de especulación y teorías de conspiración. Los exhortos para la publicación de los archivos vinieron de varios republicanos, incluido el vicepresidente JD Vance, antes de que asumiera el cargo número 2 del país.

El Departamento de Justicia en agosto comenzó a entregar archivos de la investigación a Epstein sobre tráfico sexual a la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

El mes pasado, la comisión emitió un requerimiento al patrimonio de Epstein para obtener documentos. Además del libro de cumpleaños, los legisladores solicitaron el testamento de Epstein, los acuerdos que firmó con los fiscales, sus libros de contactos y sus transacciones financieras e inversiones.