Palestinos disparan y matan a 6 personas en una parada de autobús en Jerusalén

La policía israelí y los equipos de rescate acudieron al lugar de un tiroteo en el que varias personas murieron y resultaron heridas en Jerusalén, el lunes 8 de septiembre de 2025. . Foto: Foto AP/Mahmoud Illean

JERUSALÉN (AP).- Atacantes palestinos abrieron fuego en una parada de autobús este lunes en Jerusalén, matando a seis personas e hiriendo a otras 12, según funcionarios israelíes.

Un soldado israelí y civiles presentes en el lugar dispararon y mataron a los dos atacantes, según informó la policía, que posteriormente arrestó a una tercera persona en relación con el tiroteo. Las imágenes del ataque mostraron a decenas de personas huyendo de la parada de autobús en una intersección concurrida. El parabrisas de un autobús estaba acribillado a balazos y había pertenencias esparcidas por la calle.

La guerra en Gaza ha matado a decenas de miles de palestinos y ha provocado una oleada de violencia en Israel y la Cisjordania ocupada, con un aumento de los ataques de militantes palestinos, así como de la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos.

El tiroteo en una importante intersección con una carretera que conduce a asentamientos judíos en Jerusalén Oriental, fue el más mortífero en Israel desde octubre de 2024.

Más tarde, el Ministerio de Salud palestino dijo que dos palestinos de 14 años habían sido asesinados a tiros por las fuerzas israelíes en la ciudad cisjordana de Jenin, donde Israel ha llevado a cabo varias operaciones militares importantes en los últimos años.

El ejército afirmó que las tropas dispararon contra individuos que habían entrado en una zona bajo una orden de cierre. Afirmó que representaban una amenaza para sus fuerzas, sin especificar la naturaleza de la amenaza ni aportar pruebas, y que habían ignorado las instrucciones de abandonar el lugar.

Los paramédicos que acudieron al lugar informaron que la zona estaba cubierta de vidrios rotos y que había heridos inconscientes en la calle y en una acera cerca de la parada de autobús. El Shin Bet, la agencia de seguridad interna israelí, indicó que los dos atacantes eran palestinos de 20 y 21 años, procedentes de Cisjordania, sin antecedentes penales.

Hamás convocó el ataque sin reivindicar la responsabilidad, calificándolo de “respuesta natural a los crímenes de la ocupación contra nuestro pueblo”.

El presidente Mahmud Abás, jefe de la Autoridad Palestina reconocida internacionalmente, condenó “cualquier ataque contra civiles palestinos e israelíes” y “denunció todas las formas de violencia y terrorismo, independientemente de su origen”, según un comunicado de su oficina.

La Autoridad Palestina, que administra partes de Cisjordania y coopera con Israel en cuestiones de seguridad, ha quedado en gran medida marginada desde el comienzo de la guerra.

Netanyahu amenaza con más redadas importantes en Cisjordania

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, visitó el lugar de los hechos después de que su juicio por corrupción, que estaba en curso, se retrasara debido al ataque. Elogió al soldado que disparó contra los pistoleros, quien pertenecía a una unidad recién formada de soldados judíos ultraortodoxos.

Más tarde, advirtió que Israel respondería a tales ataques con amplias incursiones militares, refiriéndose a las operaciones que infligieron una grave destrucción en los campos de refugiados construidos en Jenin y otras partes de Cisjordania, y desplazaron a decenas de miles de palestinos a principios de este año.

"El hecho de que hayamos eliminado a estos dos terroristas no es suficiente. El hecho de que persigamos a sus partidarios y asesores tampoco es suficiente", dijo Netanyahu.

Ya hemos eliminado nidos de terror en tres campos de refugiados. Simplemente evacuamos a la población y desmantelamos toda la infraestructura terrorista, y tengo instrucciones de hacer lo mismo en otros nidos de terror.

Cientos de fuerzas de seguridad buscaron a otros atacantes o explosivos que pudieran haber sido colocados en la zona. El lunes por la tarde, la policía informó haber arrestado a un residente de Jerusalén Este relacionado con el ataque.

El ejército israelí dijo que está rodeando aldeas palestinas en las afueras de la cercana ciudad de Ramallah, en Cisjordania, mientras intensifica la defensa en respuesta.

En octubre de 2024, dos palestinos de Cisjordania abrieron fuego dentro de un tren ligero en Tel Aviv, matando a siete personas y dejando a muchas más heridas. El brazo armado de Hamás se atribuyó la responsabilidad de ese ataque, el más mortífero en Israel desde la incursión del 7 de octubre de 2023 que dio inicio a la guerra en Gaza.

Los datos de la oficina humanitaria de la ONU dicen que al menos 49 israelíes, incluidos algunos soldados y policías, han sido asesinados por palestinos en Israel o Cisjordania entre el comienzo de la guerra y julio de este año.

Durante el mismo período, fuerzas israelíes y civiles mataron al menos a 968 palestinos en Israel y Cisjordania, según los datos. El ejército israelí ha declarado que muchos eran militantes, aunque entre los muertos también se incluyen personas que lanzaban piedras y civiles no implicados.