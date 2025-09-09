Acusan de un delito federal a hombre que mató a refugiada ucraniana en tren de Carolina del Norte. Foto: Captura de video

WASHINGTON (AP).- Este día, el Departamento de Justicia acusó a un hombre con un largo historial de arrestos del apuñalamiento fatal de una refugiada ucraniana en un tren de Carolina del Norte el mes pasado, lo que significa que podría enfrentar la pena de muerte.

La acusación federal surge en medio de crecientes interrogantes sobre por qué Decarlos Brown Jr. se encontraba en la calle a pesar de 14 causas penales previas antes de ser acusado de sacar un cuchillo y matar a Iryna Zarutska, de 23 años, en un ataque aparentemente aleatorio grabado en video. El caso se ha convertido en el último punto álgido del debate sobre si ciudades como Charlotte están abordando adecuadamente los delitos violentos, las enfermedades mentales y la seguridad vial.

Zarutska había llegado a Estados Unidos para escapar de la guerra en Ucrania, escribieron sus familiares en una publicación de GoFundMe, describiéndola como una persona decidida a construir una vida más segura.

Brown fue arrestado en el lugar de los hechos y acusado de homicidio en primer grado por la fiscalía de Carolina del Norte. Ahora también enfrenta un cargo federal por causar la muerte en un sistema de transporte público, que conlleva hasta cadena perpetua o la pena de muerte.

La fiscal general Pam Bondi dijo que el asesinato fue "resultado directo del fracaso de las políticas blandas contra el crimen que antepusieron a los criminales a las personas inocentes".

“Buscaremos la pena máxima por este imperdonable acto de violencia: nunca más verá la luz del día como un hombre libre”, dijo Bondi en un comunicado.

La pena de muerte es un posible castigo para las personas condenadas por asesinato en primer grado en Carolina del Norte. Sin embargo, el estado no ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 2006. Las impugnaciones legales sobre el uso de fármacos para la inyección letal y la presencia de un médico en las ejecuciones han retrasado en parte la ejecución.

Brown había transitado por el sistema de justicia penal durante más de una década, con 14 casos previos en el condado de Mecklenburg, incluyendo cinco años de cárcel por robo con arma peligrosa, según los registros judiciales. Fue arrestado a principios de este año tras llamar repetidamente al 911 desde un hospital, alegando que intentaban controlarlo. Un juez lo puso en libertad sin fianza.

Su madre declaró a la televisión local que solicitó un internamiento psiquiátrico involuntario este año después de que él se volviera violento en casa. Los médicos le diagnosticaron esquizofrenia.

Un video publicado el viernes muestra a Zarutska entrando al tren ligero y sentándose frente a Brown, quien estaba sentado detrás de ella. Minutos después, sin interacción aparente, saca una navaja, se levanta y la acuchilla en el cuello, según los investigadores. Los pasajeros gritan y se dispersan mientras ella se desploma.