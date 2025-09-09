Ataque con bomba planeadora rusa mata al menos a 24 jubilados que cobraban sus pensiones en Ucrania. Foto: AP

REGIÓN DE DONETSK, Ucrania (AP).- Este día, una bomba planeadora rusa impactó en una aldea del este de Ucrania mientras la gente hacía fila al aire libre para cobrar su pensión mensual. La explosión mató al menos a 24 personas e hirió a otras 19, informó el Servicio de Emergencias de Ucrania.

La bomba impactó en la aldea de Yarova, en la región de Donetsk, alrededor de las 11:00 hora local, según informaron las autoridades. La aldea se encuentra a menos de 10 kilómetros de la línea del frente. El jefe regional de Donetsk, Vadym Filashkin, indicó que 23 de los fallecidos eran jubilados.

Hennadii Trush, residente de Yarova, dijo que su esposa murió en la explosión mientras esperaba cobrar la pensión de su suegra, que estaba postrada en cama. Después, Trush huyó de Yarova con su anciana madre, quien fue sacada en camilla.

Conmocionado y aún con el rostro cubierto de hollín, Trush lloró al describir la escena del ataque. "Fue indescriptible", declaró a The Associated Press. "Antes, los ataques caían en las afueras. Esta vez, fue justo en el centro del pueblo".

Este fue el último ataque ruso que causó la muerte de civiles. Más de 12 mil civiles ucranianos han muerto en los tres años de guerra, según Naciones Unidas.

"Francamente brutal", dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en una publicación en Telegram sobre el ataque del martes, instando a la comunidad internacional a hacer que Rusia pague económicamente por su invasión a gran escala a través de sanciones adicionales.

“El mundo no debe permanecer en silencio”, escribió Zelenski. “El mundo no debe permanecer inactivo. Estados Unidos necesita una reacción. Europa necesita una reacción. El G20 necesita una reacción. Se necesitan medidas contundentes para que Rusia deje de sembrar la muerte”.

Ante el estancamiento de los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos en los últimos meses, Rusia ha intensificado sus bombardeos aéreos sobre Ucrania. El domingo, Rusia atacó la capital, Kiev, con drones y misiles en el mayor ataque aéreo desde el inicio de la guerra el 24 de febrero de 2022.

'Todo el pueblo está en llamas'

Pavlo Diachenko, jefe de comunicaciones de la policía regional de Donetsk, dijo que llegó al lugar de los hechos en Yarova poco después del ataque.

“La imagen era horrible: todo el pueblo estaba en llamas”, declaró a AP. “Las casas particulares ardían y la gente intentaba apagar las llamas con sus propias manos. Había muchos drones sobrevolando”.

Yarova está situada al norte de la ciudad de Lyman, en Donetsk, una zona donde Rusia ha intensificado sus ataques recientemente mientras busca debilidades en las defensas ucranianas y busca avanzar hacia partes del norte de la región.

A pesar de los riesgos, muchas personas permanecen en sus hogares porque no tienen medios para trasladarse o necesitan cuidar a familiares ancianos con discapacidades.

Rusia intensifica los ataques aéreos

Rusia ha intensificado sus ataques aéreos, a pesar de los intentos del presidente estadunidense Donald Trump de persuadir a su homólogo ruso Vladimir Putin para que acepte un alto el fuego y entable conversaciones de paz con Zelenskyy, propuestas que Ucrania ha respaldado.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, reprendió al Kremlin por sus repetidos ataques contra civiles.

"¿A esto se refiere Rusia cuando habla de paz?", preguntó Costa en redes sociales. "¿Cuándo aceptará el presidente Putin iniciar las conversaciones de paz que ya aceptó el presidente Zelenski?".

Los importantes bombardeos han suscitado temores de que Ucrania esté agotando sus defensas aéreas más rápido de lo que sus aliados occidentales pueden reemplazarlas.

Funcionarios estadunidenses y europeos se reunieron el lunes por la noche en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para discutir varias formas de presión económica para ejercer sobre Rusia, incluidas nuevas sanciones y aranceles a las compras de petróleo ruso, dijo a AP una persona familiarizada con la reunión.

Los jubilados hacen fila para recibir sus pensiones

Las bombas planeadoras son armas soviéticas modernizadas que han devastado el este de Ucrania durante meses. Algunas pesan ahora 1360 kilogramos, seis veces más que cuando se usaron por primera vez en combate en 2022.

En los pueblos ucranianos, donde no hay cajeros automáticos y las personas mayores desconocen la banca digital, las pensiones suelen entregarse en la oficina de correos local un día determinado de cada mes. Los jubilados hacen fila para recoger su pensión en efectivo.

Las fotos y el vídeo de la escena publicados en los canales oficiales ucranianos mostraron cuerpos tendidos alrededor de un automóvil blanco dañado con marcas amarillas que estaba estacionado debajo de los árboles.

El vehículo dañado en el ataque era una oficina de correos móvil, dijo el director de desarrollo de red de Ukrposhta para las regiones de Dnipro y Donetsk, Maksym Sutkovyi, en una entrevista telefónica.

La oficina de correos del pueblo cerró hace apenas una semana, dijo, después de que los dos últimos empleados decidieran evacuar. Era el único lugar donde los vecinos podían cobrar su pensión, recargar la cuenta del móvil o incluso comprar algunos artículos de primera necesidad, añadió.

El director del servicio postal nacional de Ucrania, Ukrposhta, afirmó que la empresa cambia constantemente sus procedimientos de seguridad. Ihor Smilianskyi indicó que el coche estaba aparcado bajo árboles para reducir el riesgo de que el enemigo lo detectara.

“Pero, aparentemente, alguien entregó las coordenadas”, escribió Smilianskyi en Facebook.

El territorio fue ocupado por Rusia en 2022, pero fue liberado por las fuerzas armadas de Ucrania en una contraofensiva más tarde ese mismo año.

Las víctimas muestran heridas por la explosión y quemaduras.

Los muertos fueron trasladados a una morgue local. Múltiples cuerpos yacían en la sala de admisión mientras los equipos forenses intentaban identificarlos. Muchos habían fallecido por heridas causadas por la explosión.

Zinaida Hrymailo acudió allí para identificar el cuerpo de su prima, una mujer de 75 años fallecida en el ataque. "Estaban todos tendidos en un mismo montón. Mi hermana está completamente quemada", dijo Hrymailo.

Como la prima murió mientras cobraba la pensión, su marido paralítico se quedó en el pueblo completamente solo, según Hrymailo.

Su prima, añadió, se estaba preparando para irse de Yarova tras cobrar su pensión. «Todo estaba preparado, iban a irse».