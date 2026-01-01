Al menos 40 muertos y 115 heridos en incendio en un bar alpino en Suiza (Video)

Imágenes difundidas en redes sociale muestran el que sería el inicio del incendio. Foto: X

CRANS-MONTANA, Suiza (AP).— Unas 40 personas murieron y otras 115 resultaron heridas —la mayoría de ellas de gravedad— después de que un incendio arrasara la celebración de Año Nuevo en un bar de un centro turístico alpino suizo menos de dos horas después de la medianoche del jueves, informó la policía.

Las autoridades no tenían de momento un conteo exacto de los fallecidos.

El centro turístico de Crans-Montana es conocido por ser un sitio internacional para la práctica del esquí y el golf. De la noche a la mañana, su abarrotado bar Le Constellation se transformó de una escena de fiesta en el escenario de una de las peores tragedias en la historia de Suiza. El país guardará cinco días de luto.

Frédéric Gisler, comandante de la policía del cantón de Valais, explicó en una conferencia de prensa que las autoridades trabajan para identificar a las víctimas e informar a sus familias, y señaló que la comunidad está “devastada”.

Trece de los heridos son italianos, y otros seis italianos están desaparecidos, informó el embajador de Italia en Suiza, Gian Lorenzo Cornado, a la televisora estatal RAI.

Beatrice Pilloud, fiscal general del cantón, explicó que es demasiado pronto para determinar la causa del incendio. Los expertos aún no han podido entrar al local.

“En ningún momento se planteó la posibilidad de que se trate de un ataque de ninguna clase”, declaró Pilloud.

Más tarde, indicó que el número de personas que estaban en el bar es “por el momento totalmente desconocido”, y añadió que su capacidad máxima formará parte de la investigación.

“Por el momento, no tenemos ningún sospechoso”, agregó cuando se le preguntó si alguien había sido arrestado. “Se ha abierto una investigación, no contra nadie, sino para esclarecer las circunstancias de este dramático incendio”.

Por su parte, Gisler aseveró que la prioridad hasta nuevo aviso será identificar a las víctimas, y advirtió que “este trabajo tomará varios días”.

Una noche de fiesta convertida en tragedia

Axel Clavier, un parisino de 16 años que sobrevivió al fuego, describió que había un "caos total" dentro del bar. Uno de sus amigos murió y “dos o tres” están desaparecidos, declaró a The Associated Press.

Indicó que no se percató de cuándo comenzó el incendio, pero sí vio llegar a las camareras con botellas de champán y luces de bengala.

Clavier comentó que sintió que se asfixiaba y en un principio se escondió detrás de una mesa, pero luego subió corriendo las escaleras y usó una mesa para intentar romper una ventana de plexiglás. Esta se desprendió de su marco, lo que le permitió escapar.

Perdió su chaqueta, zapatos, teléfono y tarjeta bancaria cuando huía, pero "sigo vivo y son sólo cosas".

"Todavía estoy conmocionado", añadió.

?????? DESASTRE EN SUIZA | Video del momento del inicio del fuego dentro del bar en Crans-Montana.pic.twitter.com/RmpRWZNhs5 — Mundo en Conflicto ?? (@MundoEConflicto) January 1, 2026

Dos mujeres narraron a la cadena francesa BFMTV que estaban en el interior cuando vieron a un camarero subir en sus hombros a una camarera mientras ella sostenía una vela encendida en una botella. Las llamas se propagaron rápidamente y el techo de madera se desplomó, agregaron.

Una de las mujeres describió una estampida de gente que trataba de escapar de un club nocturno, ubicado en un sótano, subiendo por una estrecha escalera y a través de una puerta angosta.

Otro testigo que habló con BFMTV contó que la gente rompía las ventanas para huir de las llamas —algunas personas con heridas graves—, y que había padres presos del pánico que acudieron al lugar en autos para ver si sus hijos estaban atrapados dentro. El joven dijo que vio a unas 20 personas esforzándose por salir de entre el humo y las llamas, y comparó lo que vio desde el otro lado de la calle con una película de terror.

Una de las personas desaparecidas era un italiano, Giovanni Tamburi, cuya madre Carla Masielli hizo un llamado para obtener cualquier noticia sobre su hijo y pidió a los medios que mostraran su foto con la esperanza de identificarlo, según RAI.

“Hemos llamado a todos los hospitales, pero no me dan ninguna noticia. No sabemos si está entre los muertos. No sabemos si está entre los desaparecidos”, lamentó llorando. “¡No nos dicen nada!”.

La cifra de heridos era tan alta que la unidad de cuidados intensivos y el quirófano del hospital de la región alcanzaron rápidamente su capacidad máxima, señaló Mathias Reynard, jefe del gobierno regional del cantón de Valais. “Esta noche debería haber sido un momento de celebración y unión, pero se convirtió en una pesadilla”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, planeaba ir al lugar el viernes dado el significativo número de italianos involucrados.

Tres de los heridos estaban siendo trasladados del hospital de Sion en Suiza al Niguarda de Milán, informó la agencia de protección civil italiana.