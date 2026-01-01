Al menos tres muertos en protestas en Irán por la crisis económica. Foto: Agencia de noticias FARS vía AP

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP).- Las crecientes manifestaciones provocadas por la débil economía de Irán se extendieron el jueves a las provincias rurales de la República Islámica, con al menos tres muertos en las primeras muertes reportadas entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, dijeron las autoridades.

Las muertes podrían marcar el inicio de una respuesta más contundente por parte de la teocracia iraní ante las manifestaciones, que se han ralentizado en la capital, Teherán, pero se han expandido a otras zonas. Las víctimas mortales, una el miércoles y dos el jueves, ocurrieron en dos ciudades donde habita predominantemente el grupo étnico lur de Irán.

Las protestas se han convertido en las más grandes en Irán desde 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia policial desencadenó manifestaciones a nivel nacional. Sin embargo, las manifestaciones aún no han alcanzado el alcance nacional ni han sido tan intensas como las que rodearon la muerte de Amini, quien fue detenida por no llevar su hiyab, o pañuelo, como las autoridades deseaban.

En Lordegan, ciudad de la provincia iraní de Chaharmahal y Bakhtiari, videos en línea mostraban a manifestantes reunidos en una calle, con el sonido de disparos de fondo. Las imágenes coincidían con las características conocidas de Lordegan, a unos 470 kilómetros (290 millas) al sur de Teherán.

La agencia de noticias semioficial Fars, citando a un funcionario anónimo, dijo que dos personas habían muerto durante las protestas del jueves.

El Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Washington, informó que dos personas murieron allí, identificándolas como manifestantes. También compartió una imagen fija de lo que parecía ser un policía iraní, con chaleco antibalas y empuñando una escopeta.

Los medios del gobierno iraní no informaron inmediatamente sobre la violencia en Lordegan.

En 2019, el área alrededor de Lordegan fue escenario de protestas generalizadas y, según informes, los manifestantes dañaron edificios gubernamentales después de que un informe dijera que las personas allí habían sido infectadas con VIH por agujas contaminadas utilizadas en una clínica de atención médica local.

'Protestas por presiones económicas'

Según informes, otra manifestación tuvo lugar el miércoles por la noche y el voluntario de 21 años pertenece a la fuerza Basij de la Guardia Revolucionaria paramilitar.

La agencia estatal de noticias IRNA informó sobre la muerte del miembro de la Guardia, pero no dio más detalles. Una agencia de noticias iraní, la Red de Noticias Estudiantiles, presuntamente afín al Basij, culpó directamente a los manifestantes de la muerte del miembro de la Guardia, citando declaraciones de Saeed Pourali, vicegobernador de la provincia iraní de Lorestán.

El miembro de la Guardia "fue asesinado a manos de los alborotadores durante las protestas en esta ciudad en defensa del orden público", según informó. Otros 13 miembros del Basij y policías resultaron heridos, añadió.

“Las protestas que han ocurrido se deben a las presiones económicas, la inflación y las fluctuaciones monetarias, y son una expresión de la preocupación por la subsistencia”, dijo Pourali. “Las voces de los ciudadanos deben escucharse con atención y tacto, pero la gente no debe permitir que sus demandas sean forzadas por individuos con fines de lucro”.

Las protestas tuvieron lugar en la ciudad de Kouhdasht, a más de 400 kilómetros (250 millas) al suroeste de Teherán. El fiscal local Kazem Nazari declaró que 20 personas fueron arrestadas tras las protestas y que la calma había regresado a la ciudad, según informó la agencia de noticias Mizan, perteneciente al poder judicial.

La caída de la moneda provoca protestas

El gobierno civil iraní, bajo el presidente reformista Masoud Pezeshkian, ha intentado mostrar su disposición a negociar con los manifestantes. Sin embargo, Pezeshkian ha reconocido que no puede hacer mucho, ya que el rial iraní se ha depreciado rápidamente, y un dólar cuesta ahora unos 1,4 millones de riales.

Mientras tanto, la televisión estatal informó por separado sobre la detención de siete personas, incluidas cinco que describió como monárquicas y otras dos que, según afirmó, tenían vínculos con grupos europeos. La televisión estatal también informó que en otra operación las fuerzas de seguridad confiscaron 100 pistolas de contrabando, sin dar más detalles.

La teocracia iraní declaró el miércoles festivo en gran parte del país, alegando el frío, probablemente como un intento de que la gente saliera de la capital para un fin de semana largo. El fin de semana iraní es el jueves y el viernes, mientras que el sábado se conmemora el cumpleaños del imán Alí, otro día festivo para muchos.

Las protestas, que se originan en problemas económicos, también han llevado a los manifestantes a corear consignas contra la teocracia iraní. Los líderes del país aún se encuentran conmocionados tras el inicio de una guerra de 12 días contra el país por parte de Israel en junio. Estados Unidos también bombardeó instalaciones nucleares iraníes durante la guerra.

Irán ha declarado que ya no enriquece uranio en ninguna de sus instalaciones, intentando indicar a Occidente que sigue abierto a posibles negociaciones sobre su programa atómico para flexibilizar las sanciones. Sin embargo, dichas conversaciones aún no se han concretado, ya que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han advertido a Teherán contra la reconstitución de su programa atómico.